Colo Colo finalmente encontró la estrella 33. Los albos vencieron por 2-0 a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso y llegaron hasta inalcanzables 59 puntos, logrando el título del Campeonato Nacional a dos fechas del final.

Tras saltarse la celebración en cancha y participar de un íntimo festejo en el camarín, el capitán del Cacique, Gabriel Suazo, tomó la palabra junto a Gustavo Quinteros para celebrar el título. Y hablar de que se viene para la próxima temporada.

"Veníamos buscando esto hace tiempo. Lo comenté en su momento cuando quedamos eliminados en Copa Sudamericana. Entre al camarín y dije 'vamos a ser campeones tres o cuatro fechas antes'. Ese fue nuestro objetivo desde el comienzo", celebró.

"Un titular que me encantaría es 'una familia logra la tan anhelada 33', porque eso es lo que somos. Cada vez que nos toca entrenar vamos felices. Un camarín tan lindo y salir campeón con amigos es algo que yo disfruto y valoro mucho", continuó.

De criticado a referente

Suazo, quien más de una vez se ganó las críticas del hincha del Cacique, se refirió además a su evolución como futbolista. El canterano albo, quien finaliza contrato con este final de temporada, ahora tiene la oportunidad de partir al extranjero.

"Los futbolistas tenemos que saber lidiar con eso, no es fácil. No pasa nada con las críticas, el tema es que a veces son destructivas y le hacen daño a nuestras familias, es lamentable. Eso a mí me hizo más fuerte, en ningún momento salté del barco, siempre intentaba dar más", valoró.

¿Seguirá en Colo Colo? "Déjenme disfrutar. Acabo de salir campeón con el equipo de mis amores, el futuro ya se verá. Ahora quiero disfrutar con mis amigos, con mi familia y el plantel. Yo quiero seguir creciendo como jugador, ya se verá", cerró.