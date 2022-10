Pablo Solaripuede sentirse parte del título de Colo Colo. De hecho, el habilidoso extremo argentino de 21 años fue un jugador muy importante para Gustavo Quinteros en la primera mitad de la temporada 2022. Es más, recién en la fecha 17 fue el último partido del oriundo de Arizona por el Cacique. La lluviosa tarde noche del 10 de julio, el Pibe anotó un gol en el contundente triunfo sobre Deportes La Serena.

Fue un tanto prácticamente idéntico al que le convirtió a la Universidad de Concepción para hacer que los albos superaran a la Universidad de Concepción en el partido por la promoción del Campeonato Nacional 2020. Y luego de eso, llegó la despedida del ex Talleres de Córdoba, quien tuvo una chance de jugar para el cuadro del que es un hincha fanático.

River Plate puso más de cinco millones de euros para quedarse con el "36" del Eterno Campeón, quien pasó a la Banda Sangre con siete tantos y cuatro asistencias en 22 partidos jugados este año. Su inicio en la escuadra adiestrada por Marcelo Gallardo fue soñado: se apuntó con siete goles en ocho partidos disputados, pese a las pocas expectativas que generó en más de algún especialista en Chile su llegada a uno de los clubes más grandes de Argentina y América.

"Creció mucho físicamente. Está potente y con la actitud de no bajar los brazos nunca. Va siempre hacia adelante, intenta gambetear y asistir. No tiene temor, no tengo dudas de que llegará muy lejos", afirmó el DT de Colo Colo luego del debut de Solari en los Millonarios.

Esas cualidades y ganas de progresar también cautivaron al Muñeco. "Tiene deseos de aprender", marcó Gallardo tras los dos primeros goles del Pibe en River. "Va a potenciar al equipo y se potenciará él con su energía y sus cualidades", añadió Gallardo, quien lo ha situado más cerca del pórtico rival y no tan cargado a un extremo, como hacía Quinteros en el Monumental.

Pese a su presente, Solari fue parte activa de la obtención de esta estrella. Y su amigo Gabriel Suazo se ha encargado de recordarlo, pues repitió la celebración que tantas veces hicieron juntos cuando el trasandino ya lucía los colores blanco y rojo de su club actual.

De hecho, el capitán albo siguió atentamente el triplete que el Orejón, otro de los apodos que le tenían en Pedrero, le marcó a Defensa y Justicia en la Copa Argentina. "Está en modo goleador, me alegro mucho por mi hermano", marcó Suazinho, uno de los indiscutidos en un título por el que el "16" de River Plate hinchó a distancia.

"Doy un gran paso en mi carrera, pero como dije una vez me va a costar y me está costando soltar esta camiseta. Por todo lo que pasó, por la gente, le agarré cariño especial. Siempre estaré agradecido, Colo Colo me cambió la vida. Ojalá todos podamos gritar campeón a fin de año", dijo emocionado Pablo Solari en su despedida de la institución en la que debutó profesionalmente. Y su deseo se cumplió este domingo 23 de octubre. ¿Llegará una medalla a Buenos Aires o viajará a Santiago a buscarla? El tiempo dirá...