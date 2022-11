Colo Colo piensa en su 2023, donde tendrá el desafío de defender su título y satisfacer el hambre copera que dejó 2022: con pasos fallidos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los albos apuntan a un nuevo año en el que puedan meterse entre los mejores de América.

Para eso, en el Estadio Monumental saben que hay que reforzarse. La gerencia deportiva define por estos días los nombres que quieren para la próxima temporada, como también las renovaciones y los jugadores que saldrán a préstamo.

Uno cuyo futuro está más lejos de que cerca del Cacique es Gabriel Suazo. El capitán finaliza contrato en diciembre y tiene todos los deseos de partir al extranjero, aunque aquello no le impide hablar de la próxima temporada del club de sus amores, lo que hizo este sábado con El Deportivo.

"Me entusiasma hacer un mejor papel que este año y, por qué no, ilusionarse con un torneo internacional. Pero también ir a una liga competitiva, pelear distintas cosas. Son cosas distintas que me entusiasman de igual forma. Se va a ver en el transcurso de estos días qué me depara el futuro", comentó.

Para Suazo, Colo Colo debe renovar a sus figuras y luego pensar en nuevos nombres. "Renovar a la gran cantidad de jugadores que está quedando sin contrato, que es la mayoría de los titulares. Si se va alguno, habría que pensar en traer siete u ocho jugadores, que es mucho más complicado", comentó.

"Y luego pensar en los refuerzos", agregó. En esa línea, el capitán albo propuso los destacados nombres que le gustaría ver vistiendo la camiseta de Colo Colo. "A quién no le gustaría ver a seleccionados como Erick Pulgar y Arturo Vidal, que están en el mejor equipo de América", comentó.

"Quizás Erick no está teniendo una gran continuidad y le puede apetecer un poco más venir. Uno sueña con jugadores de esa envergadura, que puedan venir a aportar. Arturo es un poco más complicado, está teniendo un gran nivel en Flamengo, siendo partícipe en todos los partidos, pero a ese tipo de jugadores sería grato verlos con la camiseta de Colo Colo", cerró.