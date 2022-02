Gabriel Suazo cuenta porqué tapó a garabatos al capitán de Everton: "Me calenté mal"

Colo Colo comenzó el Campeonato Nacional 2022 con un triufo en casa ante Everton, instancia donde el capitán, Gabriel Suazo, protagonizó un tenso momento con Juan Cuevas tras acusarlo de hacer tiempo.

Corría el minuto 66' del partido y el marcador estaba empatado sin goles cuando los ánimos se empezaron a calentar debido a la lentitud de algunos ruleteros, quienes aparentemente estaban encantados con el punto provisorio y querían mantener las cosas así.

Pero todo empeoró cuando instantes más tarde el extremo de los viñamarinos se tiró al suelo pidiendo el cambio por un calambre, pero su demora en dejar el campo de juego colmó la paciencia del capitán del popular.

Las cámaras de TNT Sports captaron in situ el enojo de Gabriel Suazo, que no se contuvo y le lanzó un rosario de improperios a Cuevas.

Algunas horas después del partido, fue el propio canterano albo quien a través de su canal de Twitch desclasificó detalles del tenso encontrón con el ruletero. “Así de que casi le pego no, pero me enojé y me calenté mal".

"Lo que me enojó fue (Juan Cuevas) que se acalambró, se puso en la línea para salir y no quiso salir", explicó Suazo con buen humor en medio de la transmisión por streaming.

El portador de la jineta alba detalló que el jugador de Everton "espero que entrará el autito con la camilla, lo iban a subir y el huev*n se para y sale caminando. Ahí me recalenté, lo recagué a puteadas”.

Afortunadamente el tenso y hasta anecdótico momento no pasó a mayores y Colo Colo se supo sobreponer, ganando el partido con golazos de Alexander Oroz (84') y Juan Martín Lucero (89').