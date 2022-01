Colo Colo se prepara con todo en su pretemporada en Argentina con el objetivo de encarar de gran forma todos los desafíos que se le avecinan para la temporada 2022. Ya que deben enfrentar la Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile. En ese sentido, uno que destacó los trabajos fue Mauro Olivi.

El ex jugador de los Albos dialogó con Redgol sobre el nuevo Colo Colo que prepara Gustavo Quinteros y se mostró bastante esperanzado. "Lo que hace el director técnico es muy importante, ha llegado mucho al jugador y se ve que tiene un trato muy bueno", dice en primera instancia.

"Estuvo en una época muy difícil, pero la logró llevar de la mejor manera. Después peleo el campeonato con Católica que está consolidada y tiene una base establecida", complementó el volante argentino.

Aún así, le tiene confianza a los dirigidos por Quinteros. "Yo creo que este año Colo Colo va encaminado a ser el gran candidato, como tendría que ser siempre", afirma Olivi.

En esa misma línea, destacó la aparición de Pablo Solari en el cuadro Popular. "Me encanta. Es un chico que en las cosas que declara y su forma de jugar está muy bien asesorado y centrado. Es un pibe que tiene muchísimo futuro, por más que sea importante en lo económico, es que se pueda mantener, afianzar y lograr algo en Colo Colo para después partir a Europa", confiesa.

Junto con eso, también tuvo palabras para el torneo amistoso que disputará el Cacique al otro lado de la cordillera, donde además habrá Superclásico del fútbol chileno. "No sabía que estaba la U, sólo que había un partido amistoso. Pero siempre será importante y más jugándose acá en Argentina, seguramente habrá mucha gente, así que será un lindo duelo", asegura.

Por último, Mauro Olivi no se animó a lanzar un resultado para el duelo de este viernes a las 21:30 horas. "No me gusta hablar antes de los partidos, prefiero seguir así porque la verdad es que Colo Colo viene bastante bien en los clásicos ante la U, así que mejor me reservo el pronóstico", sentencia.