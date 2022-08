Esteban Pavez y el Superclásico: "No sé cómo explicarlo, pero entramos a la cancha y sabemos que vamos a ganar"

La confianza irradia en el estadio Monumental. La victoria de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Superclásico ratificó lo bien que está haciendo las cosas el conjunto popular y la candidatura casi excluyente al título del Campeonato Nacional. En ese sentido, Esteban Pavez reconoció la sensación que viven los Albos frente al archirrival.

"Ya son diez años sin perder. Me tocó a mi, fue mi primer clásico y nos tocó perder, ese que la U ganó 3-2 en el Estadio Nacional (en 2013). Obviamente es una presión que tenemos nosotros siempre en los clásicos. Sabemos que tenemos que ganar. Es algo especial que pasa en esos partidos, que entramos a la cancha y sabemos que vamos a ganar", enfatiza el mediocampista.

La hegemonía del Cacique es una condición distintiva en los clásicos alrededor del mundo. "No sé como explicarlo, pero es una sensación que tenemos todos cuando entramos a la cancha. Es muy raro que pase tanto tiempo sin que un club le gane a otro. En algún momento pasará, es normal, pero nosotros siempre estamos enfocados en que ese partido no lo vamos a perder", sentencia el ex seleccionado.

Pero más allá de la campaña negativa de los clásicos rivales, Pavez cree que la competencia está al interior del plantel del Cacique. "En Colo Colo siempre hay presión por ganar, todos los fines de semana sabemos que tenemos que ganar. A principios de año nos propusimos ser campeones", reconoce.

"La U no pasa por un buen momento, (Universidad) Católica ganó, pero está abajo en la tabla. Nosotros nos preocupamos de nosotros, de ir ganando partido a partido. No nos preocupamos mucho del rival, el gran rival somos nosotros mismos y si estamos al 100 por ciento, tenemos muchas posibilidades de ser campeones. Nos enfocamos en eso", asume Pavez.

Finalmente, y de cara al duelo ante Deportes Antofagasta el próximo domingo en el estadio Monumental (18:15 horas), el mediocampista no quiere perder el foco. "Antofagasta no está haciendo un buen torneo, pero le ganó a Coquimbo Unido y sabemos que será un partido muy difícil. Pero nos preocupamos netamente de nosotros. Haciendo las cosas como las estamos haciendo, con humildad y enfocados, con compromiso, tenemos posibilidades de quedarnos con los tres puntos", completa.