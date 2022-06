Colo Colo tiene un segundo semestre más que cargado y deberá disputar tres frentes: Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Sudamericana. Gustavo Quinteros puso tres puestos para reforzar en su lista de deseos, pero a solo horas de volver a las canchas, el Cacique no aseguró a ninguno.

El dolor de cabeza de Gustavo Quinteros: a un día del inicio del segundo semestre, Colo Colo no tiene ningún refuerzo

Colo Colo regresó de su intertemporada en Argentina y este viernes vivirá un último entrenamiento previo al debut en Copa Chile. Los albos tienen la misión de defender su bicampeonato, mientras que en el resto del segundo semestre deberán mantener la punta del Campeonato Nacional y afrontar la Copa Sudamericana.

Los albos sabían que se les venía una segunda mitad del año cargada y Quinteros definió tempranamente los tres puestos que quería reforzar. El estratega quiere un defensa central ante la ausencia de Emiliano Amor, quien fue sometido a cirugía, además de los deseos por un centrodelantero y un extremo.

El Cacique no tuvo nada de suerte en asegurar a un zaguero. Pese a que se anunció el fichaje de Ramiro González, todo se cayó cuando el nacionalizado chileno no pasó los exámenes médicos. González pilló un nuevo club y los albos tomaron interés en el uruguayo Emiliano Velázquez, pero aún no hay nada concreto.

Los otros dos puestos también han sido una dificultad al momento de reforzar. Colo Colo se fijó en Leandro Benegas, atacante de Independiente, pero deben pagar una alta cláusula de salida si quieren quedarse con él; por otro lado, el anhelado Martín Rodríguez tiene una potente oferta de la MLS y se aleja de Macul.

Con todo esto, los albos comenzarán el segundo semestre con ninguno de los refuerzos deseados e incluso tendrán importantes nombres fuera para el debut en Copa Chile este sábado: no tendrán a Brayan Cortés (aunque esperan que se recupere para Sudamericana) y tampoco Emiliano Amor, quien puede estar ausente hasta dos meses.

Sí lograron asegurar la estadía de Pablo Solari, aunque el Pibe se perderá el debut de Copa Chile. Otro nombre que se negaron a dejar ir es el de Cristián Zavala. El extremo deseaba partir a Unión de Santa Fe, pero ante la falta de refuerzos y sobre todo ante la imposibilitada llegada del Tin, se tendrá que quedar en Macul y luchar por un puesto.

Christian Santos se despedirá del Estadio Monumental y es quizás la única buena noticia, además de la estadía de Solari, que lleva Quinteros en esta ventana de fichajes. La salida del atacante venezolano liberará un cupo extranjero, el que necesitarán para la posible llegada de Velázquez.