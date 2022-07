Cristián Zavala fue el hombre de la jornada en la victoria de Colo Colo sobre Huachipato. Cuando parecía no haber por dónde vulnerar a los acereros, el "14" del Cacique sacó un remate inatajable para Gabriel Castellón. Fue así que estalló en lágrimas de emoción con su primera conquista por el equipo del que es un hincha fanático.

El próximo desafío de los albos será el Superclásico 192 del fútbol chileno. Universidad de Chile será local frente a la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros en el estadio Fiscal de Talca este domingo 31 de julio desde las 13:30 horas. Y el rapidísimo extremo puentealtino de 22 años tiene un gran sueño: repetir la gran tarde que tuvo ante la U cuando jugaba para Deportes Melipilla.

Y hubo un ex goleador de Colo Colo que se la jugaría por la Bala como titular para el duelo ante los azules. Se trata de Cristián Montecinos, quien tuvo una conversación con Redgol en la que les dio favoritismo a los blancos y volvió a criticar la realización de la brega en el reducto maulino.

"A mí me gusta Zavala desde cuando lo vi hace mucho rato en Melipilla. Es un jugador interesante, que va al frente, que encara, que tiene un disparo importante que demostró el otro día", expresó el Pelado en torno al ex futbolista de Coquimbo Unido, quien recibió elogios por el trabajo sicológico que ha desarrollado desde su vuelta a Pedrero. Eso sí, por el momento, los escogidos para jugar por banda son Agustín Bouzat y Alexander Oroz.

Pero el ex Necaxa de México no se quedó sólo con eso. "Para mí, Zavala sería mucho más peligroso. No sé cómo va a jugar. Lo que pasó el fin de semana pasado le da confianza para poder estar ahí", sentenció el padre de Joaquín, quien también aprovechó de mirar hacia la vereda de los estudiantiles.

Montecinos detecta un sinfín de problemas en la Universidad de Chile

Cristián Montecinos destacó las cualidades de Darío Osorio en una conversación con Paulo Flores. Pero dio a entender que el talento del zurdo nacido en Hijuelas no será suficiente. "Pienso que Osorio debería llevar las banderas, pero el conjunto de la U tiene problemas. No pasa por dos o tres jugadores que podrían cambiar la cara. Esos momentos tampoco le están sirviendo", expresó el talquino.

"La U está en un problema que no sé de qué tipo es, hay un problema dirigencial mucho más profundo que se ha notado en los últimos años. Y eso refleja cómo les va en la cancha. Los jugadores se pueden abstraer de eso, pero están jugando mucho con lo que pasa hacia afuera", sentenció el Pelado, quien marcó un gol en el Mundial de Clubes 2000, la primera edición histórica del certamen.