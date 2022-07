Cristián Zavala fue el héroe de Colo Colo en un nuevo triunfo extremo. La semana pasada, el Cacique había ganado con un penal agónico a Audax Italiano y ahora, frente a Huachipato, un zapatazo del ex Deportes Melipilla le salvó a los albos un encuentro que iba derecho al 0-0. El actual 14 del equipo dirigido por Gustavo Quinteros viene entrando bien y muchos se preguntan por qué no ha tenido más oportunidades o no es el primer relevo, algo que explicó el DT del puntero del presente Campeonato Nacional.

“Zavala es un jugador que le da mucha velocidad al equipo, muchas veces se juega los duelos en el uno contra uno, hoy pudo convertir y no es su fuerte, él asiste más. Hay situaciones que hay que tener en cuenta. Cuando uno pone un jugador hay que ver todo lo que pueda hacer ese jugador en la fase ofensiva y en la defensiva. Entró Bolados primero porque habíamos perdido a Falcón y teníamos temor con el juego aéreo, Bolados defiende bien las pelotas paradas. Uno tiene en cuenta cosas que la gente no, nosotros tenemos en cuenta todo”, manifestó el estratega.

“Zavala jugaba con mucha libertad en Melipilla y Colo Colo exige un montón de situaciones para defender, cumplir tácticamente, ser un jugador más completo. Él va en ese camino, será importante, fue importante cuando entró en el partido anterior también. Lo mismo Bolados, generó el penal, hoy un par de situaciones en ataque. Estamos contentos y tenemos variantes que iremos usando de acuerdo a lo que necesite el equipo”, complementó.

Además, justificó la titularidad de Agustín Bouzat, quien arribó a Colo Colo a petición suya, comentando que “él tiene la facilidad de jugar por adentro, por afuera, tiró un par de centros muy buenos y por adentro se asocia bien. Cumple muy bien la parte táctica defensiva. Sabíamos que (Juan) Córdova pasa mucho al ataque y tira un montón de centros, es de los que más centró en Huachipato en los últimos partidos. Lo pusimos para contrarrestar eso y lo hizo bien. En la parte ofensiva asistió, metió centros, cumplió. Esperamos que todos sigan cumpliendo, mejorando, adaptándose. Aparte del clásico, después viene jugar cada tres días de nuevo por la Copa Chile. Todos tienen que estar preparados porque les va a tocar jugar. Deben mejorar, adaptarse los que llegaron y recuperarse los lesionados”.

Colo Colo ahora enfrentará el Superclásico ante Universidad de Chile el próximo domingo 31 de julio a las 15:00 horas.