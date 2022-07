Cristián Montecinos jugó en Colo Colo durante la temporada 1999. Debutó el 25 de febrero de aquel año por el Cacique, donde convirtió 14 goles en 37 partidos. En los días previos a la edición 192 del Superclásico del fútbol chileno, el otrora goleador de Deportes Concepción conversó con Redgol para repasar parte de lo que implica un duelo entre los albos y la Universidad de Chile.

Y el análisis del padre de Joaquín no le permite mucho lugar a las dudas. "Sinceramente es favorito. La U está jugando muy mal. Antes los clásicos eran un poco más apretados, a pesar de que han tenido altos y bajos. Pero Colo Colo es superior hoy por lo que se está mostrando. Siempre he pensado que hay que respetar a la U, pero hoy gana Colo Colo", manifestó el talquino, quien inició su carrera en Rangers.

Precisamente su ciudad natal albergará el encuentro, pues se disputará en el estadio Fiscal, algo que no dejó muy conforme al ex atacante del Necaxa mexicano y del Junior de Barranquilla en Colombia. "Creo que por tantos cambios, toda estas cosas de la pandemia, que también ayudó un poco, que no se jueguen los estadios correspondientes. Que salgan a provincia está bien para una copa, para un partido distinto, pero no para jugar encuentros oficiales", expresó Montecinos en un diálogo con Paulo Flores.

Cristián Montecinos critica la sede del Superclásico: "No es lo mejor jugar en Talca"

Ya lo había expresado. Cristián Montecinos no está de acuerdo con que el Superclásico 192 se dispute en el estadio Fiscal de Talca. "Mantengo lo mismo: no es lo mejor jugar Talca, a pesar de que se mejoró porque Colo Colo tendrá que quedarse en Curicó, que llegará después", expresó el Pelado en alusión de que la concentración de los albos estará en suelo curicano, aunque también reservaron tres lugares para hospedarse en algún hotel talquino.

"Todo eso en algo podría ayudar, pero no sé si será tan así. La gente de Colo Colo va a llegar igual acá, se van a ver hechos o cosas que uno no quiere ver", anticipó quien fue un temible goleador, quien refrendó eso cuando fue el artillero de la Copa Chile 1993 y de la liga de Emiratos Árabes Unidos en 2003.