El colombiano Hernando Arias confesó que Fabián Castillo va a ser un aporte en el fútbol chileno por las condiciones que durante toda su carrera ha mostrado. Además detalla la difícil infancia que debió vivir, donde no contaba ni con agua.

Poco más de 25 minutos jugó Fabián Castillo en Colo Colo en su debut, en el triunfo por 5-2 ante Copiapó en la región de Atacama. Encuentro donde marcó un gol y exhibió chispazos de su velocidad, la que puede ser importante para desequilibrar en la ofensiva del elenco de Gustavo Quinteros.

Una presentación que entusiasmó a los hinchas y que es ratificada por Hernando Arias, el descubridor del colombiano, que en charla con Radio ADN describió sus cualidades y comentó lo complejo que fue para el puntero llegar al fútbol profesional.

“Es auténtico. Llegaba a un partido y todo el mundo pensaba que era titular, pero le decía al profe que no lo pusiera porque no amanecía bien. Él era todo así y ese desparpajo en la cancha lo aprovecha muy bien, hace cualquier locura", confesó quien lo llevó muy joven al Deportivo Cali.

"Vivía en condiciones muy difíciles, no había agua. Asistía al colegio, pero no había avanzado mucho", confesó Arias. "Siempre llamó la atención por lo rápido, su picardía y simpatía. Nosotros traemos jugadores a los 14 años, pero a él lo tuvimos que traer a los 12 porque las condiciones en que vivía eran complicadas. Acá hubo que educarlo en todo lo básico", complementó.

Sobre su aporte al Cacique, no tiene dudas que terminará siendo importante para el club. "Es un jugador rápido, en cualquier parte del mundo se va a destacar. En Chile se juega bien al fútbol, no se juega de punta para arriba (pelotazo), creo que le puede aportar espectáculo y rendimiento".

De hecho destaca que "está en una edad de experiencia, no se ha lesionado, es pura fibra. Puede no estar en forma y no acumula grasa. Puede aportar mucho fútbol, goles, él es un espectáculo verlo jugar".

Castillo tendrá una nueva oportunidad de deleitar a los albos este domingo, cuando Colo Colo visite Rancagua para enfrentarse a O'Higgins en El Teniente. El encuentro se desarrollará desde las 18 horas.