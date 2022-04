Daniel Morón habla por primera vez tras el terremoto en Colo Colo y aborda su futuro: “No he tomado mi decisión, hay que conversar”

Colo Colo vivió una semana convulsionada antes de su partido con River Plate por la Copa Libertadores. Tras no encontrar apoyos, Edmundo Valladares, ahora ex presidente de Blanco y Negro, dio un paso al costado junto al ex vicepresidente de la concesionaria, Edison Marchant, ambos representantes del Club Social y Deportivo. Ante este escenario, los bloques de Leonidas Vial y Aníbal Mosa instalaron a Alfredo Stöwhing, del sector del primero, como nuevo mandamás de la sociedad anónima.

Por lo mismo, el puesto de gerente deportivo de Daniel Morón, cuyo contrato termina el 30 de abril, quedó en veremos. Y el campeón de América con los albos salió al paso al arribar al Monumental para el lance. “Me sorprendió la salida de Edmundo (Valladares), pensé que el proyecto iba bien encaminado y cuando las cosas salen bien, se espera que continúe. Pero a veces las cosas no son como uno quiere, pasan estas cosas. Ahora hay que seguir en camino, no podemos detenernos, si nos detenemos lo vamos a pagar caro. Hay que seguir con fuerzas y las mismas energías”, comentó.

Asimsimo, recalcó de las palabras de Stöwhing que “tomo bien el respaldo, los conozco, hemos estado todo el año con gran parte de ellos. Tendremos que sentarnos a conversar después de estos partidos. Entiendo que él también tendrá que resolver y ver muchas cosas en este inicio. Vamos a conversar y esperemos que todo salga bien”.

Finalmente, dijo de su futuro que “no está tomada mi decisión porque tenemos que conversar, tenemos que ver cosas en conjunto, ellos también expresarán cosas que quieren de mí. ¿Si me gustaría seguir? Hay que conversar, en la medida que haya acuerdos seguramente podríamos salir todo bien”.

Colo Colo vs River Plate

Entrando en la cancha, el ídolo de Colo Colo comentó el partido ante River Plate con toda la esperanza. “Es un partido importantísimo. Estos partidos nos van a dar la posibilidad de saber dónde estamos. Creo que estamos muy bien, pero equipararse con un gigante de Sudamérica, un equipo que ha estado todos los últimos años ganando Copa Libertadores, en finales, semifinales, es una medida muy grande”, reveló.

Finalmente, el Loro expresó que los jugadores “llegan muy bien, he estado con ellos toda la semana tras el partido de Católica. El equipo sigue tan comprometido como del 4 de enero, cuando partió la pretemporada. Todos nos damos cuenta de lo que el equipo entrega en la cancha. Estamos confiados en que podemos hacer algo interesante”.

Colo Colo enfrentará a River Plate esta noche desde las 20:00 horas y lo podrás seguir minuto a minuto online a través de RedGol.