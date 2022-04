La salida de Edmundo Valladares de la presidencia de Colo Colo fue un golpe duro para los colocolinos, que vieron a Alfredo Stöhwing, dirigente históricamente ligado al ala de Leonidas Vial, quien tendrá un duro trabajo en la testera de Blanco y Negro.

Una de las principales tareas será definir quién será el gerente deportivo de los albos, cargo que actualmente es de Daniel Morón, aunque el 30 de abril vence su contrato. Por lo mismo, indicó su deseo de que el Loro continúe en esa labor.

"Respecto a Daniel Morón escuché rumores en la prensa, así que mi primer llamado fue a él para decirle que no se ha conversado a nivel de directorio, pero estimo que la posición mayoritaria es que nos debe seguir acompañando", aseguró el presidente de Blanco y Negro.

Luego comentó que "tiene conocimiento, amor por la camiseta, historia en Colo Colo, mi apoyo es completo para él y el cuerpo técnico. No me cabe duda que seguirá con nosotros".

También señaló que "pretendo que los cambios no traigan problemas, en cualquier empresa se eligen directorios y el personal ni se entera. Acá los jugadores y cuerpo técnico deben estar ajenos a eso, hay que cosechar porque se ha sembrado mucho. Yo espero, y aprovecho de hacer un llamado, que no haya ninguna preocupación".

Stöhwing añadió que "me preocuparé que no haya ninguna consecuencia objetiva, ningún sesgo, ya conversé con Gustavo (Quinteros) y le di todo el respaldo, le pedí que no le dieran importancia a esto y se concentraran en el partido (contra River Plate)".

Insistió en el tema, diciendo que "esto es un cambio en un directorio que esperamos que mañana se haya olvidado y todos trabajemos en equipo por el bien de Colo Colo. A mí no me gustan los zigzagueos, los cambios son de personas nomás, pero la institución debe seguir por su senda construida".

Finalmente, tocó la nueva alianza que tiene con Aníbal Mosa, con quien eternamente caminaron por veredas opuestas. "Recibimos el apoyo de Aníbal Mosa a cambio de nada. Esta situación fue sorpresiva, que no siguieran Edmundo y Edison, alguien tenía que asumir la presidencia. Nuestro sector me propuso que yo lo encabezara, se puso y conté con los votos para salir. No he conversado con Aníbal y no ha habido ninguna condición. No es simpático estar poniendo condiciones, no busco el protagonismo así que no tengo que pedir ni ofrecer nada. Fue un apoyo que agradezco, como de cualquier director", cerró.