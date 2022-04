Edmundo Valladares anunció este lunes que dejará la presidenica de Blanco y Negro, lo que explicó en el estadio Monumental debido a que se rompió la confianza con el resto del directorio de Colo Colo. De todas formas, prometió seguir luchando desde el Club Social y Deportivo para que la institución siga creciendo.

"Lo primero es dar gracias a todos los colocolinos y colocolinas, nos han brindado apoyo y cariño que agradecemos. El trabajo es pensando en ellos, socialmente, es un camino de largo aliento, largo alcance y siempre pondremos por delante el trabajo colectivo", confesó Valladares.

Luego comentó que "si no están dadas las condiciones ni hay apoyo a un trabajo, obviamente nosotros no vamos a querer el poder por el poder. "Queremos lograr objetivos, condiciones para la institución, que funcione integralmente. Daremos un paso al costado tanto en la presidencia como en vicepresidencia".

Advirtió eso sí que "quiero que sepan que este camino no termina acá, seguiremos defendiendo la posición de la gente colocolina, un proyecto deportivo, Colo Colo es más grande que un interés particular, se tiene que trabajar en un cambio, en una mejora del modelo", explicando en este punto que "los políticos tienen un trabajo importante. Se debe modificar la ley de Sociedades Anónimas. Es momento de tomar medidas al respecto y generar condiciones que ameritan en la actividad".

También comentó que "nos vamos a mantener, por el derecho del Club Social y Deportivo, con nuestros dos directores. Tenemos preocupación constante, que se respete la esencia de club popular. Seguiremos fiscalizando, preocupados de la institución. Hay más de 200 trabajadores en el Monumental. Seguimos desde el CSD, en mi caso desde la presidencia de ahí".

Valladares también se refirió a su gestión. "Reducimos la pérdida en un 60%, en menos de un año ganamos dos títulos, estamos en Copa Libertadores, el 60% de jugadores son formados en casa. No entendemos lo que pasó, no nos movemos por los cargos. No hay consistencia ni confianza, no queremos tener el poder por el poder".

Finalmente comentó que "dimos la cara desde que asumimos en el peor momento de Colo Colo, pero si desarrollamos un proyecto y no hay convicción para apoyar, entendemos que no hay confianza. Respecto a Aníbal Mosa desconozco su pensamiento para el futuro, tendrá él que contestar lo que le parece. Hemos tratado de llevar la mejor administración posible con equilibrio, somos millones de hinchas. Nosotros buscamos algo integral. Hacer de Colo Colo el estamento único. La unidad nos va a llevar a lo alto. Pero esto sigue. Defenderemos el lugar ganado por nuestra gente. Que el Monumental sea de la gente".