En las reuniones que se efectuaron esta jornada en el Monumental quedó establecido que Edmundo Valladares, representante del Club Social y Deportivo, no seguirá al mando de la presidencia de Blanco y Negro, por lo que Colo Colo tendrá un nuevo presidente durante los próximos meses.

Una noticia que a los hinchas del Cacique no les cayó nada bien, pues los bloques de los empresarios Aníbal Mosa y Leonidas Vial serán los que vuelvan a comandar a Colo Colo. Por lo mismo Marcelo Barticciotto, emblema del club, hizo una fuerte editorial en Radio Cooperativa respecto a esta noticia.

"Hoy es un día triste para el colocolino de corazón. Es un día de bronca y de frustración. Un día de incredulidad de no entender lo que está pasando", comenzó señalando el 7 del Pueblo.



Luego agregó que "se ha ido gente amiga, gente decente, colocolinos de corazón. Muchos nos preguntamos si las cosas están bien, ¿por qué cambiarlas? ¿Por qué tocar algo que funciona, algo que camina y cuenta con la conformidad de la gente y del pueblo colocolino?".



Barti detalló que "el club está ordenado, caminando hacia un desarrollo que hace tiempo no tenía, con excelentes relaciones entre el Club Social, los jugadores y el cuerpo técnico. El equipo tiene todo para rendir y lo está haciendo, los dirigentes hacen su trabajo que es darle al equipo todo lo que necesita. Y eso se nota en la cancha, se palpa, se ve, es evidente".



Después se lanzó contra los empresarios. "Pero la avaricia y la codicia de algunos son más fuertes que el amor hacia el club. ¿Serán colocolinos? ¿Escucharán el clamor popular? ¿Entenderán que el hincha no los quiere? ¡Cómo estar en un lugar sin ser querido! ¡Cómo quedarse en ese lugar sin ser bienvenido! Sus intereses son más fuertes que pensar en el club y en lo que se necesita. Qué pena más grande, dejen a Colo Colo crecer en paz ", manifestó.



El Barti añade que "el Club Social dio muestras de sobra de saber sortear un desafío gigantesco, que era conducir un buque inmenso como lo es Colo Colo. Ustedes dejaron mucho tiempo de pensar en la gente y ahora van a hacer lo mismo. Colo Colo se formó para hacer felices a sus hinchas y ustedes los han ignorado siempre, por eso el descontento, por eso la rabia, por eso la impotencia. ¡Llévense su dinero a otra parte! ¡Llévense sus ansias de poder donde sean bienvenidos!"

El ídolo del Cacique cerró asegurando que "el colocolino no los quiere, no les creen y van a seguir unidos y hacia adelante porque quieren ser tenidos en cuenta, ser considerados, no mirar a su Colo Colo querido desde afuera como si no fueran parte de su rica historia. Con su empuje y su coraje no se darán por vencidos y seguirán con su lucha, sin violencia. Se harán sentir y les harán saber que a Colo Colo se invita gente que se quiere. A ustedes no se los quiere y nunca fueron bienvenidos".