El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo por poco no termina en una tragedia. Tras el gol de Alexander Oroz que le dio el empate al Cacique, hinchas albos “camuflados” celebraron ampulosamente y con gestos a los locales, lo que motivó que se pasara gente de la tribuna Mario Lepe a la preferencial Sergio Livingstone para perseguirlos y agarrarlos a golpes, en una peligrosa escena de linchamiento dentro del mismo estadio que pudo terminar mucho peor. De paso, la visita denunció un robo en el camarín del cuerpo técnico, mientras que la UC se desmarcó y contestó con un comunicado culpando a los “instigadores” y hasta a Maximiliano Falcón por sus dichos en la semana.

Ante esto, Cristián Caamaño le aforró a las dos instituciones. “No me sorprende absolutamente nada lo que sucedió con ambos clubes, con dirigentes que permanentemente defienden y ocultan las miserias que ocurren en las tribunas. ¿Se olvidan que en enero los hinchas de estos mismos equipos protagonizaron una de las peleas más grandes en Concepción? ¿Que tuvo parado 25 minutos un partido de fútbol? ¿Salió Edmundo Valladares a criticar duramente a los hinchas de Colo Colo? ¿Colo Colo y Cruzados les prohibieron la entrada, mostraron las fotografías de los hinchas? ¿Se olvida la gente de Católica el piedrazo en el partido con La Serena? ¿Dónde está la condena de Colo Colo al piedrazo que casi golpea al arquero de Audax? ¿A los delincuentes que destruyeron el estadio de Antofagasta?”, meditó en ESPN F 360.

“Victimizarse o denunciar… Viejito, ustedes viven con el cáncer adentro. No han hecho absolutamente nada. Que hoy para cubrir las miserias que no han sido capaces de limpiar, salir a defender con este tipo de comunicados y Twitter, es una vergüenza. Los dirigentes son presos de estos delincuentes, no se atreven a tomar la decisiones, a prohibir la entrada”, abundó.

Asimismo, apuntó a Colo Colo por el ingreso de esas personas con boletos preferenciales. “Esos 10 flaites, delincuentes, barrabravas no son familiares de los jugadores para acceder a las 50 entradas de protocolo que le dio Cruzados a Blanco y Negro. Son hinchas, delincuentes, barrabravas coludidos con los jugadores y dirigentes para acceder a esas entradas. Esos tipos que se tocaban los genitales, que provocaban en la tribuna Sergio Livingstone, no son gente pagó su entrada. Son los mismos que piden dinero para viajar, para lienzos, para acceder a camisetas de jugadores para hacer rifas para llevarse plata a sus bolsillos. Los que estaban ahí son los mismos que los de Católica y la U que cuando son visita, le piden las entradas a los jugadores. Estamos presos de los delincuentes, la U no puede jugar porque es presa de sus barrabravas, Colo Colo y la UC lo mismo, que te lo quieran maquillar con comunicados vergonzosos, es otra cosa”, sentenció.

“La directiva de Blanco y Negro ha amparado a delincuentes que hostigan a hinchas visitantes en el Monumental. No he visto esta reacción cuando esto pasa allá. Si vamos a combatir la delincuencia, limpiemos la casa y después pidamos explicaciones. Primero hay que tener la cara limpia. Y hablo también de la U y de Cruzados. Lo que les pasó hoy, le va a pasar mañana a Audax en el Monumental y nadie va a hacer una investigación por ese hostigamiento”, abundó.

Finalmente, fustigó a la UC por sus excusas. “En ningún punto hablan de la bomba de estruendo que le cayó a Brayan Cortés. En ningún punto piden disculpas por el triste espectáculo de sus hinchas. A todos nos revisan. Alguna vez agredieron a Justo Villar y se validó un gol. Basta de hacerse las víctimas, son parte de esta vergüenza (…) Falcón no dijo nada más que el clásico ya lo habían ganado, ni siquiera mencionó a Universida Católica. Es increíble que se genere un ruido como que incitó a la violencia, hasta José Pedro Fuenzalida lo dijo”, remató.