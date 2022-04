La violencia empañó el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, que terminó con un 1-1 en cancha y con serios incidentes en las tribunas. Luego del gol de Alexander Oroz, que significó el marcador definitivo, hinchas del Cacique celebraron efusivamente haciendo gestos provocadores, lo que motivó que desde la tribuna Mario Lepe se pasara un grupo de personas a la preferencial Sergio Livingstone provocando un linchamiento.

Además de eso, Edmundo Valladares, presidente de Colo Colo, denunció que hubo un robo en el camarín del cuerpo técnico del Cacique, donde sustrajeron material e indumentaria deportiva. De paso, puntualizaron desde los albos que las cámaras de seguridad fueron tapadas.

Ante esto, Cruzados emitió un extenso comunicado de siete puntos donde se le fueron con todo a Colo Colo, asegurando que se cumplieron todas las normas de seguridad y que todo parte “por hinchas rivales que incitaron a hechos de violencia”, anunciando que investigarán cómo esos hinchas albos accedieron a los tickets dado que “se entregaron 50 boletos de cortesía y recae en ellos (los albos) la responsabilidad de distribución de estos”.

También apuntaron a Maximiliano Falcón, quien en la semana le bajó el carácter de clásico al partido. “ Muchos de los hechos que se vivieron esta jornada en nuestro estadio son consecuencia de provocaciones evidentes que se generaron en la semana previa con declaraciones muy desafortunadas que en nada aportan al crecimiento de nuestra actividad deportiva”, señalaron.

Finalmente, consideraron “grave” la denuncia de Edmundo Valladares de robo al cuerpo técnico de Colo Colo calificándolas como palabras “irresponsables y al voleo”. No descartaron iniciar acciones legales por “denuncias calumniosas” previa investigación de los hechos.

El comunicado de la UC

Ante los hechos que denuncia el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, creemos oportuno señalar lo siguiente:

1.- Las medidas de seguridad que se implementaron para el partido entre Universidad Católica y Colo Colo fueron las mismas que se adoptan siempre en San Carlos de Apoquindo para partidos de estas características y aprobadas por las autoridades competentes.

2.- El partido de hoy no contemplaba presencia de hinchada visitante y eso no fue impedimento para que llegaran hinchas rivales que incitaron a hechos de violencia. Investigaremos cómo accedieron a los ticket que les permitieron entrar al recinto o quiénes se los proporcionaron. Al equipo rival se le entregaron 50 ticket de cortesía, recayendo en ellos la responsabilidad de distribución de éstos.

3.- Muchos de los hechos que se vivieron esta jornada en nuestro estadio son consecuencia de provocaciones evidentes que se generaron en la semana previa con declaraciones muy desafortunadas que en nada aportan al crecimiento de nuestra actividad deportiva. Durante el desarrollo del juego hubo actitudes que tampoco contribuyeron a un buen clima ni dentro ni fuera de la cancha. Estas situaciones también las condenamos vengan de donde vengan.

4.- Que los hechos ocurridos en la tribuna Sergio Livingstone durante el segundo tiempo respondieron a provocaciones mutuas que provinieron desde dentro y fuera de la cancha, como la celebración provocativa de hinchas visitante que no debían estar ahí. Lo anterior no limita nuestro absoluto repudio y condena a cualquier manifestación de violencia producida y nos insta a investigar para aclarar los hechos y dar con los responsables involucrados tanto de nuestra parcialidad como del club visitante. Nos comprometemos a revisar nuestros protocolos de seguridad para seguir trabajando en que este tipo de situaciones no se repita a futuro. De igual manera, condenamos cualquier actitud violenta o que incite a ésta y que haya emanado de los hinchas de Universidad Católica, reforzando nuestro compromiso con investigar y sancionar.

5.- Nos parece grave la denuncia del presidente de Colo Colo relativa a los hechos que describe en relación a la “desaparición de ropa y de herramientas de trabajo”. Estas acusaciones no pueden hacerse sin una denuncia formal y una investigación exhaustiva que lleve a conclusiones serias y responsables. Señalar ante esto, que la empresa de seguridad privada que presta servicios en San Carlos de Apoquindo no detectó ninguna situación anómala durante el desarrollo del partido en el sector de camarines y que en el de la visita dispuso de cuatro guardias en el perímetro inmediato de acceso al camarín de Colo Colo. Nos parece gravísima esta acusación porque en casi 34 años de existencia del estadio San Carlos de Apoquindo nunca ha ocurrido un hecho de esta gravedad con un equipo rival.

6.- Cruzados ha solicitado todos los elementos y se compromete a investigar responsablemente los hechos ocurridos, entregando material e información disponible a Carabineros para intentar identificar a quienes hayan participado en incidentes, promoviendo la aplicación de las sanciones correspondientes. Esto lo haremos con responsabilidad y sin ocupar nunca las redes sociales o cualquier medio de comunicación para lanzar acusaciones graves, irresponsables y al voleo.

7.- Una vez finalizadas las investigaciones correspondientes nos reservamos las acciones pertinentes contra quienes resulten responsables, aplicando el derecho de admisión contra quienes seamos capaces de identificar. También nos reservamos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes por denuncias calumniosas.

Cruzados SADP