Colo Colo y Universidad Católica se ven las caras este domingo en el Campeonato Nacional. Desde las 12:30 horas, el Cacique buscará mantenerse en la punta de la tabla de posiciones visitando a los Cruzados en San Carlos de Apoquindo.

En la previa del encuentro, Maximiliano Falcón conversó con los medio y adelantño lo que será el choque con la UC. "La idea es la misma, ir a buscar los tres puntos, jugar de igual a igual en cualquier cancha. Es tan importante como el partido pasado o el primero que se jugó. Vale tres puntos, así que haremos nuestro trabajo para llevarnos el triunfo".

Pero tras ello, el Peluca lanzó una particular frase y que de seguro calentará el duelo. Consultado por cómo llegan al "clásico", el defensor se la jugó con todo y le tocó la oreja a los de la franja, reviviendo el triunfo ante Universidad de Chile.

"Si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la fecha 5 y ganamos 4-1, pero contra Catolica estamos bien. Haremos un buen partido", lanzó.

Pero pese a polémicas, Falcón también abordó el momento en que llega la UC tras la salida de Cristian Paulucci y como cambia las cosas en San Carlos. "No creo que mucho, más allá de que cada entrenador tiene su idea de juego. Es un plantel que está hace muchos años juntos, tiene una idea marcada, con la cual han jugado estos años. No va a haber mucho cambio, quizás le pida individualmente a ellos algo diferente, pero el esquema creo que será el mismo".

Eso sí, el Peluca recalcó que no se interesa por lo que esté pasando en la precordillera. "Nosotros nos preocupamos de nosotros, trataremos de vulnerar sus armas más fuertes y aprovechar nuestras virtudes para hacerles daño".

El recuerdo de su expulsión ante Universidad Católica tiempo atrás

Maximiliano Falcón ha tenido jornadas de dulces y agraz enfrentado a Universidad Católica. Mientras en la última edición de la Supercopa de Chile se quedó con un triunfo que les dio el título, en la anterior el Cacique cayó y el zaguero fue expulsado en medio de combos.

"Me acuerdo, me echaron mal pero ya quedó atrás. He madurado mucho y se ha notado, no solo por la continuidad, sino que me lo he tomado más ordenado a la hora de marcar y con mejores decisiones", reconoce.

De hecho y para cerrar, el Peluca recalcó cómo ha sido su cambio de actitud dentro de la cancha tras esa tarjeta roja. "Puedo tener un mal día, pero intento madurar en lo que me falta. No hablo con los árbitros, es algo notorio. Cuando se arman conflictos, trato de separar".