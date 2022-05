Cóndor Rojas es crítico tras la eliminación de Colo Colo: "No es posible que te hagan cuatro goles en casa"

La derrota por 3-4 que sufrió Colo Colo ante Fortaleza pegó fuerte en Macul. Los albos hicieron un excelente inicio de campaña en la Copa Libertadores, venciendo al elenco brasileño en su país y luego quedándose con un triunfo ante Alianza Lima en casa, pero el Cacique no pudo mantener el nivel en el resto de la fase de grupos.

Los dirigidos de Gustavo Quinteros sí aseguraron la clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana, aunque para los históricos del Cacique dicho torneo no es suficiente premio de consuelo. Otro emblema albo que salió a evaluar lo hecho en Copa Libertadores, y que fue lapidario, fue Roberto Rojas.

"Para un equipo con la historia de Colo Colo jugar la Copa Sudamericana es importante también, pero en la etapa concluida, el partido con Alianza Lima fue un punto clave, no se pudo sacar un resultado por inoperancia de los jugadores en no concretar las oportunidades que tuvieron. Ahí se le fue la clasificación", analizó Rojas en conversación con RedGol.

"Se sabía que era un grupo difícil y Colo Colo en su rendimiento ha tenido bastantes tropiezos. No ha tenido un buen nivel de juego ni en el campeonato chileno y menos en Copa Libertadores. Comenzó muy bien, pero no se saca nada comenzar bien si no vas a terminar bien", lapidó.

"Hay equipos que están mucho más arriba del nivel de Fortaleza, es primera vez que juegan la Copa Libertadores, pero ya no era el mismo equipo del primer partido, cuando Colo Colo ganó. Fortaleza mostró progresos en el campeonato brasileño en lo colectivo y eso se vio. Te hizo cuatro goles en casa, no es posible para un equipo que aspira a competir en Copa Libertadores", sentenció el ex portero.