Este miércoles Colo Colo cayó frente a Fortaleza por 3-4 en un vacío Estadio Monumental y se despidió de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

Una gran decepción para el equipo albo, que había comenzado con dos victorias seguidas, pero que se desinfló en los últimos partidos.

Los jugadores históricos de colo Colo lamentaron la derrota y afirmaron que este nuevo fracaso a nivel internacional es un reflejo del nivel que tiene la competencia local.

Coca Mendoza señaló a Redgol: "No hay explicación, éste no es el equipo que veníamos viendo, el que jugó con River, el que perdió la clasificación perdiéndose cinco goles con Alianza. Tenía plena confianza, que íbamos a ganar sí o sí, con la presión de la gente en el estadio, pero parecía entrenamiento donde no se jugaba nada, un amistoso. Es lamentable. Fue un equipo irreconocible".

"Mérito del rival para nada, es letargo total de Colo Colo, un equipo sin ambición, jugando para atrás, a velocidad tres por hora, cuando nos vimos afectados quisimos apurar y nos pillaron desorientados, no atentos a las marcas, no estaban sincronizados en el aspecto táctico. Pasó exclusivamente por eso", añadió.

Luego, afirmó: "Lo peor de todo es que este partido nos daba la clasificación a octavos de final y había seguridad por lo hecho antes, pero el fútbol nos pega en la cara. Es presente, actual, de ahora y no se gana con la camiseta, hay que jugar y no mirar en menos. No hicimos eso, pero entramos muy pavos, torpes, desconcertados".

"Esto te demuestra la liga que tenemos, nos alcanza parece que sólo para la Copa Sudamericana", sentenció.

Por su parte, Eddio Inostroza, manifestó: "Salen los conceptos que uno enseña en los juveniles, cuándo empieza la marcación a vigilancia sobre el rival. Colo Colo atacaba, tenía la pelota y se dan el libertinaje de no hacer vigilancia sobre los receptores. Sabiendo el problema físico de los dos centrales, no hubo cobertura. Es lamentable lo que le pasa a Colo Colo a nivel internacional".

"La Sudamericana es un parche pero sin ninguna cremita arriba. Es la realidad. El fútbol no tiene lógica, pero lo que ha mostrado Colo Colo fue horrible. Nuestro torneo es el espejo de los que hacemos a nivel internacional. Las diferencias se ven y mucho", aseveró.

Finalmente, Cristián Saavedra, jugador de las década de los 80, expresó: "Son realidades diferentes. En el fútbol chileno creen que por invertir 10 van a ganar, pero en otros lados invierten 80. El nivel de campeonato en Chile no es de los mejores. No tenemos para vender como en Argentina, que vende por 25 millones de dólares. Con suerte sale un jugador al extranjero en dos o tres millones. El nivel es real para Chile, pero irreal para una copa internacional. Nuestro nivel es muy bajo, Colo Colo anda bien a nivel nacional, pero afuera… Lo mismo Católica, somos de segundo nivel, para la Copa Sudamericana. Estamos muy bajos en relación al fútbol sudamericano".

Por último, afirmó: "Esto no es de hoy, insisto, nuestro torneo es el malo, hay demasiadas cosas que mejorar".