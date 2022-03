Colo Colo vs U. de Chile | Ver EN VIVO por TV, STREAMING y ONLINE el Superclásico

El Superclásico ya se vive en el futbol chileno y por la quinta fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en un partido que ninguno se puede permitir perder.

Y es que no solo la historia está en juego, ya que los albos defienden un invicto de 21 años jugando con los azules en el Monumental, además de que la U no ha podido vencer por los puntos al Cacique desde 2013 en cualquier cancha; sino que también el actual momento de ambos equipos no convence del todo.

Con solo cinco puntos en el torneo, los albos no han logrado imponerse a sus rivales salvo en el debut con Everton, y necesitan cambiar la cara en medio de varios rendimientos individuales que han sido criticados.

Pero los universitarios solo están un punto arriba, y llegan con dos derrotas seguidas que llenaron de dudas al equipo de Santiago Escobar.

Los albos prepararon un equipo con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maxi Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes y Leo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Por el lado de los azules, formarán con Hernán Galíndez; Yonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia y Marcelo Morales; Felipe Seymour, Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos; Cristian Palacios, Ronnie Fernández y Junior Fernandes.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U. de Chile?

Colo Colo vs Universidad de Chile jugarán este domingo 6 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Monumental.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Colo Colo vs U. de Chile?

El partido será transmitido en vivo por TV en TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Colo Colo vs Universidad de Chile?

Si buscas un link para ver en vivo online y en vivo el partido, podrás hacerlo descargando la app Estadio TNT.