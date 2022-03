Colo Colo vs U de Chile | VIDEO: Así fue el último Superclásico con público en el Monumental

Este domingo se llevará a cabo la edición 191 del Superclásico del futbol chileno, Colo Colo y la Universidad de Chile medirán fuerzas en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2022.

Este será el segundo clásico del año y primero oficial a jugarse esta temporada, donde albos y azules llegan en un momento complicado donde no logran convencer con su juego y sobretodo con los resultados a gran parte de la fanaticada.

Colo Colo, quien oficiará de local en este encuentro ante la U, ha cosechado un triunfo, dos empates y una derrota en sus primeros cuatro partidos, posicionándose al día de hoy 9° con 5 puntos, muy distante de la UC que es líder con 9. La U por su parte, no lo hace mejor y si bien consiguió dos triunfos en las primeras fechas, posteriormente cayó ante Ñublense y O’Higgins, despertando las primeras críticas al nivel mostrado bajo la dirección de Santiago Escobar.

Sin duda el clásico es un partido especial donde ambos elencos buscarán quedarse con el triunfo, no obstante, si hay un equipo que necesita vencer a Colo Colo en el Monumental es la U, los azules no ganan hace 20 años en Macul y hace ocho que no vencen a los albos en ningún estadio, por lo que sin duda buscarán romper ese maleficio.

El último antecedente entre ambos con público en aquel recinto fue el 5 de octubre del 2019, partido que te invitamos a revivir en Redgol.

Colo Colo vs Universidad de Chile por la vigésimo tercera fecha del Torneo Nacional 2019:

El Superclásico número 186 será recordado por la fanaticada alba como uno de los mejores encuentros jugados en Macul, no solo por el triunfo 3-2 de Colo Colo sobre la U, sino todo lo que el partido significó.

Recordado es que en aquel enfrentamiento Esteban Paredes marcó el gol 216, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del futbol chileno, además de que Julio Barroso, haciendo gala de su fama de clasiquero, anotaría el definitivo tercer gol del cacique cuando el reloj marcaba los 90+3’ de descuento.

Te invitamos a revivir aquel inolvidable clásico jugado en el Estadio Monumental.