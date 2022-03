Universidad de Chile tuvo un irregular inicio del Campeonato Nacional 2022, porque sumó dos victorias y dos derrotas, y con ese panorama llega el equipo de Santiago Escobar al primer Superclásico del año, porque este domingo visita a Colo Colo en el estadio Monumental.

El arranque del año para los azules fue analizado por el ex volante y entrenador de la U, Víctor Hugo Castañeda, quien hace un duro análisis, porque pese a saber que el equipo se está recién armando, ve que falta mucho trabajo.

"Los jugadores están recién comenzando y hasta el momento no ha sido buena su performance, pero jugar en la U no es fácil, se tienen que adecuar. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho futuro y se tienen que acostumbrar a lo que es jugar en la U", dijo a La Tercera.

El zurdo, además, no está de acuerdo con la medida que adoptó el director deportivo, Luis Roggiero, quien prácticamente renovó por completo el plantel.

"Hay que preguntárselo al gerente deportivo, él tiene que responder. El año pasado cuando se le criticaba y no aparecía, yo no estaba de acuerdo porque él no había armado el plantel, pero ahora sí lo hizo. Aunque se entendió que esto no era un saco de billetes y han reajustado los presupuestos para poder crecer nuevamente. La U tendrá que mejorar o va a sufrir mucho", agregó.

Por último, analizó el clásico del domingo ante Colo Colo, el que él tampoco pudo ganar como entrenador en el Monumental.

"Cada vez que uno entra a un partido tiene posibilidades de cambiar la historia, no se puede dar por perdido o por ganado un partido antes de jugarlo y menos en la U, los clásicos son especiales. La U no llega bien después de O’Higgins, que fue un horrible partido, pero el fin de semana tiene la posibilidad de revertir todo eso", cerró.