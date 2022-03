Colo Colo vs U. de Chile | Horario, cómo y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el Superclásico

Este domingo se jugará un nuevo Superclásico del futbol chileno en el Estadio Monumental, en el que Colo Colo recibirá a Universidad de Chile con casi 30 mil hinchas en las tribunas, por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2022.

El Cacique llega con la presión de defender el invicto en su casa con la U desde 2001, aunque el actual momento de los hombres de Gustavo Quinteros los lleva a ir por la victoria sí o sí, tras tres partidos sin sumar triunfos.

El cuadro universitario no viene mejor y llega con dos derrotas consecutivas, mientras que el juego de Santiago Escobar, sobre todo en la defensa, todavía no convencen en el CDA. Ganar en el Monumental es un viejo anhelo azul, además de que desde 2013 que no ganan un partido oficial a Colo Colo.

Los albos irían por ahora con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maxi Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes y Leo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Por el lado de los azules, formarán con Hernán Galíndez; Yonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia y Marcelo Morales; Felipe Seymour, Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos; Cristian Palacios, Ronnie Fernández y Junior Fernandes.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U. de Chile?

Colo Colo vs Universidad de Chile jugarán este domingo 6 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Monumental.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Colo Colo vs U. de Chile?

El partido será transmitido en vivo por TV en TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Colo Colo vs Universidad de Chile?

Si buscas un link para ver en vivo online y en vivo el partido, podrás hacerlo descargando la app Estadio TNT.