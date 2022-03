Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el estadio Monumental este domingo en el superclásico, por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Los azules llegan con la presión de los 20 años sin triunfos en la casa del Cacique y la racha general que favorece ampliamente a los albos.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Aldo Schiappacasse lanzó sin pelos en la lengua su opinión, que de seguro no gustará a muchos. Para el comentarista el duelo entre Colo Colo y la U ya no es superclásico, considerando al duelo de los albos contra Universidad Católica como el derbi más importante del fútbol nacional actualmente.

“Yo creo que el superclásico del fútbol chileno hoy es Colo Colo contra la Católica. La Universidad de Chile cedió un montón de terreno en los últimos 20-25 años por una cuestión súper básica: Católica se mete en la pelea y empieza a ganar títulos cuando empieza a jugar los clásicos en su estadio”, dijo Aldo.

Schiappacasse agregó: “y Colo Colo hace valer su condición de local en su estadio. Para la Universidad de Chile, en el marco de este superclásico que es tan tremendamente desnivelado, no jugar de local es increíblemente perjudicial el hecho de no tener un recinto, no poder disponer siempre del nacional y todo el cuento”.

“Hay un componente fundamental que es el público, pero que ha mermado por la pandemia, la violencia y el estallido. Los clásicos ya no son como en la época de los 70 u 80, que eran un espectáculo por sí mismos”, complementó el periodista.

Aldo Schiappacasse sentenció que “el componente fundamental es que Universidad de Chile perdió la condición del Nacional y desde allí empezó a enredarse en una serie de malas decisiones que han llevado a que hoy ese clásico, a mi criterio, está demasiado desnivelado. Y se desnivela en el Monumental”.