El ex técnico del Romántico Viajero , que ganó en Macul durante tres temporadas consecutivas, conversó con RedGol y reconoció sentirse "en propiedad, por ser hincha y querer tanto a la U, de darles un consejo" a los jugadores azules para romper de una vez por todas la maldición de 20 años sin ganarle a su clásico rival como visita. Y para eso destaca que hay que aprovechar el inestable momento de Colo Colo.

Este domingo 6 de marzo se jugará la edición 191 del Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el estadio Monumental, un recinto donde los azules la pasan mal hace rato, incluso con sus mejores equipos, y donde no consiguen ganar hace 20 años.

Un 9 de septiembre de 2001 fue la última vez que el Romántico Viajero celebró en Pedreros, y lo hizo con César Vaccia como entrenador, y ahora el extécnico azul recibió el llamado de RedGol para ser consultado con respecto al importante partido de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2022, y fue contundente.

“Yo creo que estoy en propiedad, por ser hincha y querer tanto a la U, para darles un consejo y creo que lo puedo hacer. Creo que hay que preguntarle a los jugadores, que pareciera una cosa tan simple pero es fundamental y eso no significa perder autoridad significa ser inteligente, les preguntaría: ¿muchachos como ganamos el domingo a Colo Colo?", indicó.

"Después anotaría sus respuestas y les preguntaría: ¿qué creen que debemos cuidar ante Colo Colo para que no nos haga daño? Con esa información, más los conocimientos que tendrá Santiago Escobar, tendrá que poner mucho acento en la parte mental, ese sería el consejo", añade.

Tras eso fue consultado al respecto de la fórmula para ganar en Macul y fiel a su estilo una vez más no anduvo con rodeos. “Yo siempre digo que jugando bien. Cuando tengamos el balón se la entregamos a nuestro compañero, no al rival, parece algo simple pero se da mucho porque los jugadores están confundiendo jugar rápido con jugar apresurado", explica.

Así, detalla que los futbolistas ahora "quieren llegar lo antes posible al arco y al final terminan en una confusión y un enredo que en definitiva los lleva a estar totalmente erráticos durante el partido, yo creo que hay que tener el balón y jugarlo bien, no lento, sino que tenerlo, tenerlo y tenerlo".

"Tenemos que pensar que en la medida que yo tengo el balón en una zona segura no nos podría hacer un gol Colo Colo, y al revés, por lo tanto hay que tener el balón y jugarlo inteligentemente hasta encontrar los espacios y profundizar, y cuando perdamos el balón obviamente hay que juntarse en bloques y hacer una presión alta desde el inicio, en la génesis de donde juega Colo Colo, estar muy juntos y achicar todos los espacios y líneas de pase, pero para eso hay que estar los 90 minutos concentrados", dispara.

"O sea, con las dos facetas del juego, cuando tenemos el balón y cuando lo tiene el rival, tenemos que ser muy equilibrados y sumémosle también el tema de la táctica fija a favor y en contra”, complementa el técnico que fue bicampeón con la U en 1999 y 2000.

Después, Vaccia fue consultado al respecto de si cree que lo ha mostrado la U de Sachi hasta ahora es suficiente para vencer a los albos, y destaca que hay que aprovechar el momento actual del Cacique. “No sé si como está jugando la U, yo diría que como está jugando Colo Colo", indica.

Así, detalla que el equipo de Gustavo Quinteros "no está jugando bien evidentemente, ganó el primer partido, empató dos y perdió el cuarto. La verdad es que están un poco confundidos y hay jugadores que individualmente andan bajos. Gil, que es un muy buen jugador, anda bajo, Costa lo mismo, y la verdad es que también andan un poco apresurados".

Por eso arenga a los suyos y les recomienda que "si la U realmente entra con una capacidad mental a toda prueba, si entran convencidos de que pueden ganar, la verdad es que perfectamente le puede ganar a Colo Colo porque insisto, en este minuto ellos están muy confundidos”.

Para cerrar advierte que “no va a ser fácil, me gustaría que el equipo jugara bien al fútbol, que cuando tuviera el balón hiciera los goles que tiene que hacer y cuando defendiera no quede tan permeable y tuviera un dispositivo defensivo que le permitiera tener seguridad en todas las líneas, cosa que no está pasando en la U”.