Este miércoles Colo Colo vuelve a tener acción por la Copa Libertadores 2023. Los Albos harán su gran debut como local en el certamen CONMEBOL recibiendo a Monagas en el Estadio Monumental por la fecha 2 del grupo F, que comparten con los conjuntos de Boca Jrs y Deportivo Pereira.

¿Cuándo juega Colo Colo por Copa Libertadores?

Colo Colo enfrenta a Monagas en la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores este miércoles 19 de abril a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Monumental.

¿Quién transmite por TV el partido de Colo Colo en Libertadores?

Este duelo en Colombia será transmitido en Chile en vivo por Chilevisión, completamente en vivo. Revisa los canales según tu cableoperador:

¿Dónde ver en vivo y online a Colo Colo?

Si buscas un link para ver en vivo a Colo Colo por la Copa Libertadores, podrás ver todos sus partidos en vivo suscribiéndote a Star+.

Además, el encuentro es transmitido por Pluto TV.

Colo Colo busca su primer triunfo en la Libertadores con dos bajas:

El Cacique buscará como local su primer triunfo en la Copa Libertadores 2023, esto tras lograr solamente un empate en su primer desafío del certamen CONMEBOL ante Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, Colombia.

Resultado que de todas formas no fue malo tras el trámite del segundo tiempo,donde los hombres de Gustavo Quinteros sufrieron con las constantes llegada cafetaleras, no obstante, ahora deben sí o sí sumar de a tres ante el rival más débil del grupo, al menos en el papel, Monagas por su parte, no se queda atrás y en su estreno igualó sin goles ante un aproblemado Boca Jrs.

Para este encuentro ante Monagas, Gustavo Quinteros ya tiene otra nueva baja, se trata de Matías de Los Santos, quien fue operado por una rotura de meniscos y estará sin jugar por un mes, sumándose así a Fabián Castillo.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores: