El fútbol chileno empieza a preparar su atuendo de gala para recibir la fecha 11 del Campeonato Nacional, donde Universidad Católica y Colo Colo se enfrentarán en un nuevo clásico el domingo 24 de abril en el estadio San Carlos de Apoquindo, donde los albos saldrán con todo a buscar el triunfo.

Así al menos lo dejó en claro recientemente Cristián Zavala, quien asistió a conferencia de prensa este martes 19, cuando el Cacique celebra 97 años de vida, y anticipó lo que será la visita a los cruzados en la precordillera avisando de entrada que no piensan en otra cosa que ganar.

"Nos estamos preparando de la mejor manera. Sabemos que somos los lideres del torneo y esa es nuestra mayor motivación, que es ser campeón. Nos estamos preparando para eso. Estamos trabajando en el partido para hacer nuestro mejor fútbol. Estamos preocupados en nosotros y en nuestro juego", indicó.

Tras eso, el extremo formado en el estadio Monumental fue consultado sobre el complejo momento que vive el tetracampeón del balompié criollo, que despidió a Cristian Paulucci y nombró a Rodrigo Valenzuela como técnico interino, y disparó que "lo que está pasando con Católica a nosotros nos es indiferente".

Zavala no ha tenido muchos minutos de acción con la camiseta alba, pero igual no pierde la fe en decir presente en el recinto de Las Condes. "A cualquier jugador le gustaría jugar un clásico. Estoy acá para eso, dispuesto a lo que quiera el profe. Soy respetuoso del proceso y estoy al 100 por ciento para lo que diga el Profe", indicó.

Después, se refirió a la baja de Gabriel Costa para el duelo ante la UC, ya que fue expulsado en el último partido, y reconoció que "Gabi es una baja importante. Es un jugador de selección y vamos a ver las opciones para remplazarlo. El grupo está fuerte y todos están preparados para salir adelante y tomar el puesto. Estamos esperando el domingo".

El ex Deportes Melipilla también tuvo palabras para referirse a la decisión del cuadro local de no recibir hinchas albos y apuntó que "no tener hinchada en San Carlos es difícil, pero también sabemos que no estaremos solos. Habrá muchos viéndolo por TV y más de alguno en el estadio. Estamos tranquilos y esperando hacer el mejor partido".

Para cerrar, Zavala sacó la voz por la polémica programación e indicó que "el tema del descanso es primordial. A mí ya me pasó estando en Coquimbo Unido, donde nos pusieron partidos muy juntos. Deberíamos darle importancia a dejar al país bien parado en el extranjero. Ya está así y nos estamos mentalizando en ganar el domingo y el miércoles".

Emocionante homenaje con el himno

Colo Colo cumple este martes 19 de abril 97 años de vida desde aquel día en que David Arellano y un puñado de rebeldes futbolistas de Magallanes decidieron crear su propio club por diferencias con los más experimentados del plantel de la Academia, e hicieron varios homenajes.

Una emotiva carta que Gabriel Suazo, actual capitán del Cacique, le dedicó a Arellano y una versión del himno cantada por jugadores, jugadoras y funcionarios han sido algunos de los homenajes, y justamente Cristián Zavala fue partícipe de esa situación y mostró su sentir en conferencia de prensa.

"Desde el primer día que me propusieron cantar el himno fui el primero que dije que sí. Todos saben lo que yo siento por Colo Colo. El resultado lo vi recién y quedé feliz", apuntó.

"Me siento identificado con el club. Soy hincha desde muy chico y la sufrimos como todos los hinchas. Ahora estamos disfrutando el momento y más aún con mi papá", concluyó.