El ex delantero del Cacique quedó extrañado por la decisión de Gustavo Quinteros de sacar al puntero en el entretiempo ante Unión Española. Además, analizó el partido de este miércoles ante Alianza Lima por la Copa Libertadores.

Colo Colo viene de sufrir una dolorosa derrota ante Unión Española por el Campeonato Nacional, lo que no le permitió espacarse en la cima del torneo, jugando con un equipo mixto en Santa Laura.

Una de las novedades en el equipo titular albo en Independencia ante los rojos fue Cristián Zavala, quien actuó como estelar por el sector izquierdo del ataque, siendo considerado, algo que los hinchas venían pidiendo hace rato.

El atacante solamente vio acción por un tiempo, porque fue reemplazado tras el descanso por Gabriel Costa, situación que le generó mucha extrañeza al ex puntero del Cacique Marcelo Barticciotto.

"Lo de Zavala me llamó la atención, no estaba haciendo un mal primer tiempo, me llamó la atención. Si es por rendimiento, es extraño", dijo el Barti en radio Cooperativa.

Luego, el campeón de América en 1991 anticipó el partido que tendrá Colo Colo este miércoles ante Alianza Lima, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.

"Va a ser un partido totalmente diferente al que se le presentó en Brasil, porque ante Fortaleza, más allá de todas las virtudes de Colo Colo, fue un partido abierto, donde tuvo espacios, donde se sintió cómodo con la pelota. Alianza si le repite el partido que le hizo a River, más allá de que jugó de local, pero se paró de chico a grande, por ser River, es un equipo que se defendió bien y lo complicó. Colo Colo va a tener poco espacio para atacar", comentó.

El Cacique sale a la cancha el miércoles desde las 18:00 horas en Macul, en un compromiso que podrás seguir por RedGol.