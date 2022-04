Gravísimos incidentes marcaron el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, donde los equipos empataron con goles de Fernando Zampedri de penal y Alexander Oroz en los extremos del partido. Hinchas locales se pasaron a la tribuna Sergio Livingstone desde Mario Lepe para increpar a un grupo de albos que celebró provocativamente el gol de la Flecha y se armó la grande, lo que llegó hasta el campo de juego y que ya había tenido un episodio con una bomba de estruendo que le estalló al lado a Brayan Cortés.

Así lo relató el asistente de Gustavo Quinteros, Leandro Stillitano, en conferencia de prensa. “Lamentablemente es la parte triste del fútbol, Brayan Cortés nos dice que el segundo tiempo jugó aturdido por la bomba de estruendo, al banco nos tiraron una silla. En mi caso no he visto mucho en este país estas cosas y me sorprendió. El fútbol no es ajeno a la sociedad y esperemos que este tipo de actitudes dejen de existir no sólo en este estadio, sino a nivel mundial, para que esto se disfrute como lo que es: un espectáculo”, comentó.

Además, en medio de los proyectiles una vez terminado el partido se quedó “atrapado” en el banco de de Colo Colo el preparador de arqueros, Jorge Martínez, a quien no podían sacar en medio de los escupitajos y lanzamiento de diversos objetos desde la preferencial. A Leonardo Gil, que se preparaba para dar su nota a TNT Sports, le cayó hasta una hamburguesa.

Universidad Católica ya tenía un castigo a San Carlos al que apeló y, sin duda, el tema escalará tras el bochorno vivido en este partido con Colo Colo.