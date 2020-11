Colo Colo recibe dos grandes noticias de Matías Zaldivia: será chileno pronto y espera volver en febrero

Matías Zaldivia reapareció después de meses de silencio luego de su tercera grave lesión en Colo Colo. Esta vez, el infortunio del argentino tuvo que ver con la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho lo que, de paso, trajo otra polémica al Cacique que ya fue solucionada luego de haber sido enviado a la isapre.

“La operación fue exitosa, me operé en Meds como las otras veces y hoy estoy ya en el segundo mes. Recuperé la marcha completa de la caminata, que es el primer proceso de esta lesión, que el tendón se vaya estirando, que vaya agarrando funcionalidad la pisada. Es la parte más densa. Ahora estoy agarrando fuerza de vuelta en las piernas y el tercer mes se empieza con el trote y se va en ascenso”, relató de su proceso el defensor a Todos Somos Técnicos, de CDF.

“Es levantarse, estar día a día, darle mucha bola, son lesiones complejas y hoy en día con la tecnología que el club me brinda se aprovecha, Meds es una clínica de primer nivel. Hay que levantarse una vez más y no tengan ninguna duda que voy a volver a jugar”, complementó el zaguero de Colo Colo.

Sobre si fue muy apresurado “recargar” con tantos minutos cuando volvió de su anterior lesión, confesó que creí que iba a ir más lento. “Soy sincero, cuando vi a Julio (Barroso) en la raya en el partido con Wanderers, el primero tras el receso, pensé que salía, me saqué solo. Dije ‘me quieren llevar de a poco’. Físicamente era uno de mis mejores momentos eso sí, nunca salí en la pretemporada, no se me hincharon las rodillas, quizás con el diario del lunes ir más paulatinamente hubiera sido una solución. Pero es raro también que saquen a un central”, aseveró.

Y luego dejó caer una buena nueva para Colo Colo: contrario a lo que pensaba, el tiempo de espera para su regreso puede ser harto menor. “Cuando me pasó esto tenía en la cabeza que esta lesión era de un año u ocho meses, pero la operación es distinta ahora y me dijeron que entre cuatro y cinco meses puedo estar en cancha. Para la pretemporada del Campeonato que viene, que asumo que será en febrero, ya estaría para estar a la par”, relató entusiasmado.

Matías Zaldivia cumplirá cinco años en Colo Colo y, por ende, en Chile, por lo que se puede nacionalizar. | Foto: Agencia Uno

Para finalizar, otra noticia positiva: por esos mismos días debería dejar de ocupar cupo de extranjero. “El 20 de enero puedo presentar la carpeta para nacionalizarme. Cumplo cinco años y si sale todo rápido puedo ser chileno en dos meses (marzo)”, remató.