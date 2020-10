Se firma la paz en Colo Colo: Blanco y Negro anuncia arreglo de la situación de Matías Zaldivia

Se cierra, por ahora, una nueva polémica en Colo Colo: tras un directorio de Blanco y Negro donde primó el llamado a la unidad, se decidió de manera unánime que se buscará una salida que permita que Matías Zaldivia no vea afectados sus ingresos mientras está lesionado.

Así lo confirmó Aníbal Mosa, presidente de la entidad, en conferencia de prensa. “Fuimos denunciados por la Dirección del Trabajo, multados por no cursar la licencia de Iván Morales. Llegó otra licencia, la de Matías Zaldivia, y el gerente general la activa de manera regular. Pero, paralelamente, estábamos hablando con el jugador y su representante para solucionar esto. Lo siento mucho por Matías, es un jugador muy importante para nosotros, uno de nuestros capitanes, me tocó recibirlo cuando llegó hace cinco años y ha hecho una muy linda carrera en Colo Colo. Primero que nada sentirlo por él porque se ventilara todo esto”, comentó de entrada el comerciante.

“Antes tuvo dos lesiones graves y nunca hubo problemas. Con Botafogo en Brasil lo trajimos destrozado en el avión, el año pasado también. Esta confusión no se debió dar, se debió buscar una solución antes, pero lo importante es que se va a solucionar con el jugador y tendrá una arista jurídica también. La disposición es que el jugador no se vea afectado por ningún motivo, pero también vamos a resguardar el tema legal para no tener problemas con la dirección del trabajo”, complementó.





Al ser consultado cómo se llegó a esto, reiteró que “nosotros fuimos sancionados por la Dirección del Trabajo por no darle el conducto regular a la licencia médica de Iván Morales. Por un tema administrativo, debimos darle curso así. Pero estábamos conversando para ver cómo enmendar esta situación con Matías. Llegó a la prensa, pero estábamos teniendo conversaciones con Marcelo Espina y su representante para ver cómo se solucionaba”.

“Se solucionó, lo presenté en el directorio y le dimos las facultades a nuestros abogados y Marcelo Espina para que Matías no se vea afectado. Pero debe ser todo legal, no podemos pagar una diferencia cuando hay una licencia médica. Debe ser consensuado. Es una arista legal. Pero ya Alejandro Paul (gerente general), Marcelo y nuestros abogados es van a comunicar con Mati para solucionar este impasse que nunca debió haber ocurrido”, completó.

Pero, ¿cómo se arreglará? “No soy abogado y no puedo saber cómo será el acuerdo, pero sí el gerente general, Marcelo Espina y los abogados buscarán una solución. Nosotros tomamos una decisión política y hay que buscarle una salida donde el jugador no se vea afectado y nosotros no infrinjamos ninguna ley”, aseveró Mosa.

De paso, descartó que esto haya sido una represalia contra el plantel por el conflicto pasado por la Ley de Protección al Empleo. “Yo no me hubiese prestado para algo así, no estoy disponible para sacarle lucas a un jugador cuando yo he sido siempre pro jugador y sé lo que significa Mati para Colo Colo. Bajo ningún punto de vista. Jamás alguien dijo ‘oye, pasémosle la cuenta’. Queremos recuperar las confianzas. Esto fue un error, se debió solucionar antes, estamos pagando las consecuencias pero queremos mirar para adelante y por eso se dio la instrucción unánime de arreglar esto”, sentenció.

Matías Zaldivia, finalmente, no sufrirá pérdida de dinero mientras esté lesionado. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, recalcó que “este es un tema que llegó y se fraguó en la administración antes de llegar al directorio. Esto llegó a la administración, ahí tenían un fallo de la Dirección del Trabajo y un informe de los abogados que decía ‘señor, usted debe cursar las licencias’. Si no tramitábamos la licencia, seguíamos pagando, nos decían ‘oiga, usted por segunda vez no tramitó la licencia. Multa de nuevo’. Es un zapato chino, pero es importante aclarar que no hay una mala intención con el jugador”.