La séptima fecha del Campeonato Nacional 2022 trajo para los fanáticos de Colo Colo la alegría de ver ganar a su equipo por un aplastante 5-0 en su visita a Palestino en el estadio Municipal de La Cistera, donde el clásico entre Gustavo Quinteros y Gustavo Costas se tiñó albo.

El Cacique dio una verdadera demostración de buen fútbol y mostró que los jugadores recuperaron la memoria tras un inicio bastante inestable en el torneo, por lo que tanto hinchas como al interior del club quedaron felices con lo que exhibieron los albos este domingo 20 de marzo.

Pero no solo eso, ya que el periodista deportivo Cristián Caamaño también quedó fascinado con el juego del Eterno de Campeón y en Deportes en Agricultura opinó al respecto del compromiso, donde de entrada dejó claro que "Colo Colo le dio un baño táctico a Palestino".

Tras eso, destaca que el cuadro popular “tiene una confianza tremenda y alcanzó un rendimiento que está por sobre cualquier equipo chileno. Uno analiza al resto, y más allá que el puntero sea Cobresal y que Ñublense pueda sobrepasar a Colo Colo, por individualidades y por momento, es imposible que alguno le pueda sostener el ritmo".

Por esa misma razón es que Caamaño advierte que "tendría que pasar una debacle en Copa Libertadores o que se le lesione por varias fechas un par de jugadores clave como para a partir de ahí imaginar un declive".

Después, detalla que "lo que se sostenía que era una pérdida de memoria y no una crisis de Colo Colo termina dándole la razón a aquellos que no elevaban humos de tanta crítica, porque de verdad está en un nivel de forma que no se ve en ningún otro equipo chileno".

Por último, el también rostro de ESPN hace la comparación con los demás equipos que pelean arriba y apunta que "Cobresal gana, pero lo hace a trastabillón, pero Colo Colo está ganando con autoridad. Además le salieron los goles rápido lo que le permite manejar mucho mejor los compromisos”, cerró.

Ahora, el Cacique se enfoca en lo que será la octava jornada del Campeonato Nacional 2022 post fecha fifa y el 3 de abril recibirá a Unión La Calera en el estadio Monumental. Eso sí, antes de eso conocerá su grupo en Copa Libertadores, ya que el sorteo se realizará el viernes 25 de marzo.