Sin duda alguna que el nombre de Nayel Mehssatou Sepúlveda ha sido una de las grandes sorpresas y uno de los nombres que mejores sensaciones han dejado en el inicio de la era Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena. Y aunque es nacido y criado en Bélgica tiene una conexión con Chile por medio de su tío y Colo Colo.

Más allá de su destacada participación con La Roja, el lateral derecho de 20 años ha llamado la atención por su historia. De padre marroquí y madre chilena, de seguro no faltan quienes se preguntan si el oriundo de Bruselas es hincha de algún equipo de la siempre atractiva Chilean Premier League.

Su mamá, Michelle Sepúlveda, habló con Las Últimas Noticias y al ser consultada sobre si su retoño es hincha de algún equipo explicó que “era fanático de Barcelona y le gustaba ver a Lionel Messi. Pero en su pieza tenía un póster de Alexis Sánchez, claro que con la camiseta del Barça”.

Una declaración que fascinó a varios, pero tras eso le preguntaron por si a Nayel le gustaba algún equipo chileno y fue su tío quien se encargó de responder esa pregunta, donde el Cacique fue protagonista.

Su tío Patricio, hermano de su madre que vive en Chile, fue el encargado de tomar la palabra para responder a la consulta que seguramente despierta el interés de muchos, y aunque en su familia hay división entre dos grandes él deja claro lo que quiere para Nayel.

“Conoce poco. Nosotros tampoco somos muy fanáticos y por eso no hemos influido en él. Mis papás estudiaron en la Católica y son simpatizantes de ese equipo. Yo soy más colocolino, pero no fanático. Me gustaría verlo jugar algún día ahí, pero no es algo que me quite el sueño”.

Así, en Colo Colo seguramente estarán felices de contar con un nuevo representante internacional en su galería de hinchas al interior de la Roja, lugar en el que también destaca Ben Brereton.