Luciano Arriagada fue uno de los jóvenes valores que más llamó la atención en Colo Colo durante la temporada 2021, donde perdieron el título en la recta final con Universidad Católica, y en 10 partidos jugados marcó 2 goles. Sin embargo, para este 2022 Gustavo Quinteros no le ha dado el mismo protagonismo.

El joven delantero de 20 años formado en las divisiones inferiores del Cacique esperaba mejorar su registro pasado en la presente temporada, pero lo cierto es que solo ha jugado un partido de los 22 que han disputado los albos en este primer semestre que los dejó como punteros del Campeonato Nacional.

La última aparición del oriundo de Lota fue el 27 de febrero, donde cerca de sus tierras visitaron a Huachipato para llevarse una derrota por 1-0. En ese duelo, Luciano ingresó en el 63' y solo alcanzó a estar 34 minutos en cancha antes del pitazo final en el 90+7', y ahora el técnico albo explicó las razones para guardarlo.

Así, el adiestrador argentino nacionalizado boliviano hizo una pausa en la intertemporada del Eterno Campeón en Argentina para conversar con el programa Círculo Central de TV+, donde le consultaron por la desaparición de Arriagada en su esquema.

Así, Quinteros no tuvo problemas para referirse a la situación de Arriagada y reconoció sin pelos en la lengua que "él tiene que seguir creciendo, tiene que mejorar, evolucionar", para después reconocer que "de esa manera va a tener más posibilidades".

Junto con eso, el técnico albo reconoce que "nosotros hacemos entrenamientos y partidos amistosos todas las semanas y el jugador que está para jugar en primera lo ponemos".

"Chile no se caracteriza por vender en millones de dólares jugadores de menos de 20 años. Colo Colo tuvo una oferta por un jugador de 20 años, otro que fue Vicho Pizarro, otro que fue Jeyson Rojas. Si no los hubiéramos puesto en Primera, no habría ninguna oferta", complementó.

Con respecto a una posible venta de sus jugadores, con los jóvenes incluidos, Quinteros apuntó que "lo ideal es que los jugadores que vayan a ser vendidos sea a final de temporada, si no será muy difícil reemplazarlos porque no puedes tener jugadores del medio local y los cupos de extranjeros son limitados. No es muy responsable vender o sacar jugadores a mitad de año".

Para cerrar, Gustavo Quinteros señaló que "se cumplió casi a la perfección con un montón de jugadores jóvenes en Colo Colo de las cuales hay ofertas por jugadores chicos. Habían jugadores que eran muy resistidos cuando nosotros llegamos como Suazo y Cortés y que no tenían el nivel que tienen ahora, no tenían este rendimiento que tenían ahora y eso fue importantísimo para salvarnos del descenso, clasificar a Libertadores".