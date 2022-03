Este miércoles circuló la información de un posible traspaso del joven delantero de Colo Colo, Luciano Arriagada, a Deportes Puerto Montt.

El joven atacante no ha sido tenido en cuenta por Gustavo Quinteros, quien en este Campeonato sólo necesitó de sus servicios algunos minutos en el duelo ante Huachipato.

El mismo entrenador albo se refirió a la opción: "Todos los jugadores profesionales o juveniles, siempre lo dije, tendrán las puertas abiertas para quedarse y pelear por un lugar o para salir y pensar en que pueden jugar más".

"Luciano toma la decisión y es en conjunto. Si quiere partir obviamente que se analizará. Por ahora sigue con nosotros, es un chico que tiene cosas para darnos y por mejorar", añadió.

Después de aquella palabras fue el propio técnico de Puerto Montt, Erwin Durán, quien descartó el arribo de quien fuera seleccionado chileno en la pasada Copa América.

"Me toma por sorpresa, me enteré por llamados de gente de prensa. El jugador tiene muchas condiciones, es joven, y nuestro cuerpo técnico le gusta dar opciones a gente joven. Tiene una formación que cualquiera quisiera en Colo Colo, pero no estaba dentro de nuestros planes traer ningún jugador", dijo en Cooperativa.

"Nunca estuvo considerado dentro del cuerpo técnico", insistió el estratega sobre el delantero de 19 años.

"Hasta ahora nadie del club me ha hablado de este tema. No es grato, yo feliz lo recibiría. Pero no es un tema para mí y no veo cuál sería la opción", finalizó.

Por lo pronto, Luciano Arriagada tampoco fue citado para el partido de este jueves entre Colo Colo y La Calera en el Estadio Monumental.