Uno de los jugadores en los que puede confiar la selección chilena para el futuro es Ben Brereton Díaz, quien a sus 22 años ya demostró que la camiseta de la Roja no le quedó grande, y será pieza clave para el próximo proceso mundialista del equipo nacional.

El delantero de Blackburn Rovers demostró todo su nivel jugando por Chile, y comparó el fútbol sudamericano con el inglés, indicando que en la Conmebol se juega más duro que en su país natal.

"Es más agresivo que el fútbol inglés. También es más técnico. Depende de con quién estés jugando", explicó el goleador en una larga entrevista en la revista Four Four Two.

Sobre el mismo tema aclaró que es "más agresiva, no me malinterpreten, pero en Sudamérica son tan apasionados y todos quieren ganar tanto que es un nivel diferente".

Además, rememoró su primera vez en el camarín de la Roja: "estaba muy nervioso porque no podía hablar español, pero todos los muchachos son brillantes. Con los que más me entendí fueron los hermanos Díaz, Paulo y Nicolás, son unos muchachos fantásticos. Y Tommy (Alarcón), que juega en La Liga con el Cádiz. Lo he disfrutado desde el principio. Aunque no hablo el idioma, me llevo bien con todo el mundo. Nos divertimos y jugamos FIFA. Me hacen sentir bienvenido, es un grupo unido”.

El amor por Colo Colo

Ben Brereton ya había reconocido que hinchaba por Colo Colo, debido a que es el equipo chileno de su familia, en especial de su madre Andrea Díaz, situación que volvió a mencionar.

"Tengo primos, tías y tíos en Chile que apoyan a Colo Colo. Es el equipo de mi madre, así que a ellos también apoyo", explicó.

Además, se refirió al gran cariño que le tienen los hinchas chilenos, que desde el primer momento lo han recibido con los brazos abiertos.

"Ver el apoyo que he estado recibiendo en un país donde ni siquiera hablo el idioma todavía, tener ese respaldo de los fans, es genial. Estoy muy agradecido por ello", remató.