Colo Colo sufrió durante mucho tiempo la ausencia de un goleador, pero con Juan Martín Lucero esos tiempos de pocas celebraciones quedaron absolutamente en el pasado. Desde que llegó a Macul el delantero argentino ha marcado goles, y en el último triunfo albo, una vez más, fue vital.

El Cacique no tuvo piedad con Unión Española por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022 y ganó con un aplastante 4-0 en una auténtica sinfonía en el Estadio Monumental, donde el Gato fue titular e inició la victoria con un gol al minuto 19. Con lo que dejó en claro que es importantísimo para que puedan celebrar.

Y es que los números no mienten. El ex Vélez Sarsfield ha sido desde el arranque en el equipo de Gustavo Quinteros en 20 de 24 jornadas disputadas (83,3%) y suma 15 victorias, cinco empates y ninguna derrota. En cambio, cuando no ha sido titular, el Eterno Campeón no sabe de victorias: sus únicas tres derrotas y un empate.

Así, el atacante trasandino de 30 años demostró que es clave para que el pueblo colocolino pueda sonreír, pero al momento de analizar sus números en lo personal hay otro gran objetivo para perseguir.

Lucero inició la aplastante goleada de Colo Colo ante Unión Española y con eso es el segundo goleador del Campeonato Nacional 2022 con 13 festejos, y solo lo supera Fernando Zampedri con 14, pero en general llegó a 22 dianas con la camiseta del cuadro Popular.

De esa manera, el Gato se acerca a paso firme rumbo a la mejor temporada goleadora de su carrera. En 2016, el oriundo de Junín la descoció en el fútbol de Malasia y con la camiseta del Johor Darul desató 26 festejos, mientras que se segunda mejor marca la consiguió en la temporada 2013-14, cuando con la camiseta de Defensa y Justicia en la Primera Nacional de Argentina hizo 24.

13 anotaciones en el Campeonato Nacional, los cuatro que hizo en Copa Libertadores, solo uno ante Inter de Porto Alegre en Copa Sudamericana y los cuatro que dejó en Copa Chile son el saldo hasta ahora de Juan Martín Lucero, y habrá que esperar a ver qué ocurre en las seis finales que le quedan a Colo Colo para ver si sigue aumentando su registro goleador.