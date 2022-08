Han sido cuatro los partidos de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2022 donde el Gato Lucero no estuvo desde el inicio, aunque en uno de ellos ingresó en el segundo tiempo. Eso sí, la escuadra de Gustavo Quinteros no encuentra la fórmula para celebrar un triunfo sin el atacante mendocino.

Colo Colo no sabe ganar sin tener a Juan Martín Lucero en acción como titular y busca hacerlo por primera vez en la temporada

Juan Martín Lucero es el goleador de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2022. El delantero argentino suma 12 tantos, dos por detrás de Fernando Zampedri. Y el Gato no podrá estar en el siguiente desafío del Cacique, que el domingo 28 de agosto visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar desde las 18 horas sin el mendocino en la convocatoria.

"No tiene algo grave, pero es algo muscular que puede ser peligroso. Lo más seguro es que lo cuidemos", explicó el DT de los albos, Gustavo Quinteros, algunas horas antes de oficializar la citación. Y, de paso, el puntero de la tabla de posiciones tendrá una misión complicada, pues no sabe ganar cuando no tiene al mendocino en acción.

A saber: el cuadro popular suma dos empates y dos derrotas cuando el ex atacante de Vélez Sarsfield no jugó. Las caídas fueron ante Huachipato en el estadio CAP ACero por la 4° fecha del torneo y frente a Unión Española en el mítico Santa Laura el 10 de abril por la 9° fecha. En ambas ocasiones, el "9" titular fue el venezolano Christian Santos, quien rescindió su contrato con la institución y volvió a Alemania con apenas un festejo, el quinto gol de un 5-0, en su cuenta personal.

Colo Colo cosechó dos empates sin Juan Martín Lucero

Pero no sólo fueron derrotas las que consiguió Colo Colo en las cuatro ocasiones que no contó con Juan Martín Lucero desde el inicio en el Campeonato Nacional 2022, que por el momento lidera la escuadra de Macul. También hubo dos empates.

Uno fue en la 11° jornada. El 24 de abril, en San Carlos de Apoquindo, el Cacique igualó sobre la hora por 1-1 ante la Universidad Católica gracias a un potente disparo de Alexander Oroz. Ese día, con el duelo ante River Plate por el Grupo F de la Copa Libertadores de América a mitad de la semana posterior, el ex Johor de Malasia fue reservado por Gustavo Quinteros.

Y el otro, tres partidos después. Aunque, en rigor, en el 1-1 ante O'Higgins Lucero sí estuvo. Pero ingresó desde el banco de suplentes en los 66', cuando reemplazó a Marcos Bolados, quien está llamado a ser el centrodelantero en el duelo frente a Unión La Calera en un tridente que también contará con Gabriel Costa y el argentino Agustín Bouzat.