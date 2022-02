El ex entrenador de la selección chilena y multicampeón en Colo Colo, Claudio Borghi, espera que no "se cargue de responsabilidades" al joven delantero argentino Pablo Solari, y asegura que las "sociedades anónimas han aportado poco a lo que tiene que ver en la formación de los jugadores".

Claudio Daniel Borghi, el Bichi, no viene con discursos hechos. Habla desde su propia experiencia, como entrenador de Colo Colo y la selección chilena, con una exitosa carrera que cumplió treinta años desde su primera llegada al país.

Y por eso quiere tomar con pinzas la idea de nacionalizar a Pablo Solari, el diamante argentino de veinte años que tiene el Cacique y que se ha convertido en pilar del rendimiento de los albos a partir del año pasado, desde la salvación del descenso hasta la pelea por el título.

Borghi explica que existen "dos posibilidades de nacionalizarse: cumpliendo los cinco años de residencia o a través de la ciudadanía de gracia, que se les da a algunas personas por el aporte al país. No sé si Solari en este caso cumple esa condición", asume en diálogo exclusivo con RedGol.

En ese sentido, el ex campeón del mundo con Argentina asegura que en Chile "a veces se exagera. El otro día vi una estatua de madera de Ben, entonces a veces se carga de responsabilidades a algunos jugadores y espero que no sea el caso de Solari".

Por eso, cree que no hay apuro con el Pibe. "Está jugando bien, pero no sé si es una solución inmediata para los problemas que puede tener Chile en cuanto a ocuparlo, porque están Joaquín Montecinos, Clemente Montes y Gonzalo Tapia, entre otros jóvenes, que también están jugando bien", sentencia.

Borghi cuestiona la formación de jugadores en el fútbol chileno



Claudio Borghi cree que el debate acerca de la posible nacionalización de Pablo Solari tiene que ver con el escaso rodaje que ha tenido el fútbol chileno en materia de jugadores jóvenes, especialmente después del advenimiento de las sociedades anónimas deportivas en 2005.

"No se está trabajando", lamenta el Bichi. "Da la sensación de que, salvo Católica, los equipos sacan más jugadores por generación espontánea que preparada. Porque si fueran preparadas, sacarían dos o tres jugadores por año. Si sacas cada cinco años, es más espontánea que trabajada".

En ese sentido, el ex jugador del Milan cree que "las sociedades anónimas han aportado poco a lo que tiene que ver en la formación de los jugadores. No sé si ahora. No conozco el trabajo de todo el mundo, pero a veces se forman jugadores que se pierden inmediatamente, o sea, no hay una formación integral del jugador".

Como ejemplo, Borghi pone la situación de los futbolistas jóvenes que se marchan al extranjero. "Da la sensación de que juegan cinco o diez partidos y tienen la posibilidad de irse; pero se van y empiezan a desaparecer. No hay una formación completa del jugador. Puedes estar preparado para otras cosas, y en eso hay un problema.

Colo Colo juega este sábado desde las 18:00 horas ante Audax Italiano en el estadio Monumental, en el que será el duelo estelar de la jornada en la tercera fecha del Campeonato Nacional. Puedes seguir todos los detalles en la cobertura completa de RedGol.