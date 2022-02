Pese a que aún no cumple los años requeridos de residencia en el país, Pablo Solari, podría nacionalizarse chileno. Esto luego de que un grupo de parlamentarias propusiera darle la nacionalidad por gracia.

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, se refirió a la posibilidad y recordó cuando él hizo lo mismo para jugar con la selección de Bolivia.

"Es un tema bastante delicado, porque es un jugador joven y que vino a Chile a buscar una oportunidad. Colo Colo le dio todo y hoy es uno de los jugadores más importantes del plantel", comenzó Quinteros.

"Siempre hace cosas importantes a pesar de ser corto en edad, como el gol en la Promoción y en la final de la Copa Chile. Está jugando muy bien y seguirá creciendo. La decisión es muy propia y personal", añadió.

Luego, afirmó: "Debe pensarlo. Yo cuando llegué a Bolivia me nacionalizaron después de un año para no usar cupo de extranjero en mi equipo. Con el correr del tiempo me convocaron y lo acepté con mucho gusto. En este caso si él lo hace por Chile es una decisión muy personal".

El estratega albo cree que Solari tiene mucho por crecer aún: "Pablo es un gran profesional, que quiere siempre mejorar. Por ahí puede cometer errores por su juventud, pero es un jugador que tiene techo muy alto. En el futuro si él decide tomar la decisión, es algo que debe decidir. No tengo dudas de que puede jugar en cualquier club grande del mundo".

Colo Colo se prepara para jugar este sábado a las 18:00 horas frente a Audax Italiano por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Por el momento, el Cacique es cuarto en la tabla de posiciones con 4 puntos, producto de una victoria y un empate.