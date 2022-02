Este sábado continuará el desarrollo de la fecha 3 del Campeonato Nacional 2022, donde uno de los grandes encuentros de la jornada tendrá como protagonista a Colo Colo, quien recibirá en el Estadio Monumental al Audax Italiano.

Los albos esperan reponerse del traspié sufrido la pasada fecha donde solamente igualaron a un gol ante Deportes La Serena,en un encuentro donde el cacique comenzó de más a menos e incluso hasta pudo quedarse sin nada ante los papayeros.

No obstante, la semana no ha estado exenta de problemas para Gustavo Quinteros, ya que, en las últimas horas se informó de la baja de Juan Martin Lucero, por lo que su más probable reemplazo en el once titular sea el venezolano Christian Santos, quien tendrá la oportunidad de comenzar desde la partida como no ocurría desde noviembre del año pasado en un duelo ante Curicó Unido.

Audax Italiano por su parte, llega a este encuentro en un difícil comienzo donde solo acumula derrotas, tras caer en la primera fecha ante Ñublense y posteriormente ante Huachipato, ambos por 2-1, preocupante panorama para los audinos que deberán jugar el próximo miércoles 23 de febrero ante Estudiantes de La Plata por la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Audax Italiano?

Colo Colo vs Audax Italiano está programado para este sábado 19 de febrero a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Monumental.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido será transmitido en vivo por TV en TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Colo Colo vs Audax Italiano?

Si buscas un link para ver en vivo online y en vivo el partido, podrás hacerlo descargando la app Estadio TNT.