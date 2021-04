Chupete Suazo se arrepiente de haber vuelto a Colo Colo: “Haber regresado de México fue un gran error"

Humberto Suazo ha tenido una tremenda carrera como futbolista, triunfando en Chile, México y la selección chilena, sin embargo, el goleador carga con un gran arrepentimiento a cuestas: su segunda etapa en Colo Colo en 2015, que no se dio de la mejor manera.

Chupete retornó al fútbol chileno hace seis años, para sumarse al Cacique comandado por José Luis Sierra e intentar reeditar su exitoso anterior paso por el elenco de Macul. Pero todo salió mal y el artillero terminó dejando el equipo en medio de una desagradable polémica.

Este domingo Suazo conversó con El Mercurio, donde recordó aquella etapa y reveló sin tapujos el pesar que siente por aquella decisión de regresar al elenco albo en 2015:

"Haberme regresado de México fue un gran error. Porque estaba bien y pensé que en Colo Colo me iba a ir mejor, pero no me fue de buena manera. Allá me quedaba contrato, tenía mi vida, mi casa, un hijo mexicano", confesó el delantero.