Brayan Cortés y Emiliano Amor no son los únicos: Pablo Solari lucha contra dolencias para estar ante Alianza Lima por Copa Libertadores

Colo Colo enfrenta un partido fundamental esta noche en su lucha por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Los albos visitan a Alianza Lima en el Estadio Nacional y, de quedarse con los tres puntos, pueden afianzarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Gustavo Quinteros sabe la importancia de este duelo y por eso formará con importantes figuras que vienen recuperándose de lesiones. El técnico albo espera contar con Brayan Cortés, quien sufrió una lesión en la cadera ante River Plate, y Emiliano Amor, quien ya había experimentado dolencias en el Campeonato Nacional.

Según Edson Figueroa, panelista de RedGol en La Clave, esos dos nombres no son los únicos que pelearon para formar parte de la alineación de Quinteros. "Colo Colo tiene muy claro que tiene que ir a buscar los tres puntos, están mentalizados en eso y el golpe de no obtenerlos podría ser muy fuerte. Ahora, ¿cómo están físicamente? Yo tengo dudas con algunos jugadores, que no son los nombrados como Brayan Cortés o Emiliano Amor", adelantó.

"Me decían que Pablo Solari está con muchos dolores y también tuvo trabajos regenerativos para llegar a este partido", continuó Figueroa. El Pibe es titular indiscutido para Quinteros y ha disputado todos los encuentros en el Campeonato Nacional y Copa Libertadores.

"Pero van a jugar y, cuando empiece a rodar la pelotita, el objetivo de Colo Colo será uno: ir a buscar el partido ante una sensación en Perú de que el fútbol peruano no da para más y no puede competir internacionalmente. Hay poca expectativa respecto a lo que pueda hacer Alianza esta noche ante Colo Colo", concluyó Figueroa, quien se encuentra en la capital peruana siguiendo al equipo.

El Pibe está en los planes de Gustavo Quinteros para enfrentar a Alianza Lima y esta noche Colo Colo formará con todas sus estrellas. El Cacique saldrá a la cancha con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; Esteban Pavez y César Fuentes; Pablo Solari, Leonardo Gil y Gabriel Costa; Juan Martín Lucero.