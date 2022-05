Un partido clave se juega Colo Colo este jueves, porque se mide ante Alianza Lima en Perú, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la antesala al compromiso habló el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, quien se refirió sobre los futbolistas que están sentidos físicamente, ya que Bryan Cortés y Emiliano Amor son duda, pero cree que ambos van a poder jugar.

"Los dos jugadores sentidos van a llegar bien yo creo, quieren jugar y creo que los tendremos a todos a disposición, pero si no están en condiciones no los vamos a arriesgar. Brayan está mucho mejor, entrenó casi normal. Hoy va a trabajar normal y si se siente bien lo tendremos en cuenta para el partido, así que entre hoy y mañana decidiremos el equipo viendo también como se siente Emiliano Amor. Es un partido clave para los dos, Alianza tiene una de sus últimas opciones para seguir en torneos internacionales, para nosotros también para estar mucho más cerca de la clasificación, por eso es importante y ojalá sea un buen espectáculo", explicó el DT.

Por otra parte, el estratega analizó a Omar Carabalí, quien tuvo que reemplazar ante River a Cortés y asegura que está en condiciones de ser titular si es que le toca actuar.

"Cuando entró contra River lo vi muy bien, salió bien por arriba. En el segundo tiempo tapó un cabezazo, tampoco le llegaron tanto. Lo vi muy bien excepto en el primer gol, trata de anticiparse a la jugada, se adelantó y la pelota no le llegó al lugar que pensaba y ahí lamentablemente se le fue entre las piernas, pero el grave error fue del árbitro, no de él. Era segunda amarilla para Díaz, pero no fue así, se equivocó él y nosotros y perdimos el partido. Yo lo veo muy bien como a todos, están con mucha confianza y el que juegue tendrá el apoyo de todos nosotros para hacerlo bien", puntualizó.

Colo Colo visita a Alianza Lima este jueves desde las 22:00 horas, en un partido que puedes seguir por RedGol.