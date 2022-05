Un sabor de boca amargo le quedó a Gustavo Quinteros luego de la temporada 2021 en Colo Colo. Ganó la Copa Chile, reencantó al equipo con los hinchas y clasificó a Copa Libertadores, pero no pudo coronarse campeón por la arremetida de la Universidad Católica sobre el final. Y por el Covid...

En extensa entrevista con Canal 13, comentó que aún le da vueltas el tema de los contactos estrechos, que determinó que el Cacique jugara las últimas fechas muy diezmado. Por lo mismo, este año espera conseguir la estrella 33 para el Cacique.

"Estamos en un club grandísimo donde no hemos tenido mucha suerte. Hubo situaciones externas en un torneo en el que estaba todo dado, no sólo por los famosos contactos estrechos que tuvimos, 160 en todo el año. Nunca jamás los equipos del mundo tuvieron ese récord, algo pasó ahí. Nos perjudicó directamente", comentó el estratega.

Asegura que "después al final tuvimos contagios que no dejaron que jugadores importantes o yo estuviéramos presentes en partidos donde peleábamos el título. Lo más grave fue perder puntos contra un equipo invencible, que era el de los contactos estrechos".

De todas maneras ese hecho lo envalentonó para este 2022. "Eso me generó motivación, las cosas difíciles me motivan. Por eso vine en el momento que vine. En un momento en el que todos me decían que como se me ocurría, porque Colo Colo estaba en zona de descenso, pero tenía mucha fe de que estaríamos en un momento como el de ahora, lo visualizaba. Estamos en Copa, peleamos el primer lugar en el torneo nacional, ganamos la Copa Chile, la Supercopa y todo lo que pasó el año pasado no volverá a suceder porque hoy todo es distinto, no existen los contactos estrechos y queremos ir por el título para dárselo a la gente que lo merece", indicó el DT.

Quinteros explica por qué es bueno para el reclamo, algo innato en él. "Forma parte de mi personalidad, defiendo mucho mi trabajo, el esfuerzo y la ilusión de los jugadores. Es como que voy al frente siempre, con la verdad, y la verdad a veces les molesta mucho, pero hay que decirla siempre. Yo duermo tranquilo, si me tengo que enfrentar a una injusticia voy sin temor, a veces sufro consecuencias, pero no me importa, las asumo y es mi responsabilidad. Lo haré cuando sea necesario, tenemos que defender lo que creemos que es justo, el trabajo que cuesta tanto esfuerzo".

Graficó con lo sucedido en Copa Libertadores. "En el último partido jugamos contra un candidato como River, pero un error arbitral y uno nuestro combinado nos hizo pasar a perder un partido que estaba para cualquiera. Los errores arbitrales últimamente no son a favor de Colo Colo, uno siente que debería ser justo, no debería favorecer a ningún equipo y menos a uno tan grande como River. No quiero nombrar lo que ha pasado con el tema del VAR, los partidos en el torneo nacional, etc. Es algo que forma parte de mi carácter, a lo mejor es algo que va a seguir sucediendo porque soy así, pero estoy tranquilo", cerró.