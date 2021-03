Barticciotto muestra los dientes por el Cacique: "Yo creo que Colo Colo tiene más plantel que la U"

Colo Colo comenzó el campeonato con un deslucido empate sin goles ante Unión La Calera, sin embargo, los albos están decididos a hacer una buena temporada para no volver a pasar por la angustia del año pasado, donde debieron luchar hasta el último por no perder la categoría.

Lamentablemente para la segunda fecha del Torneo Nacional ante Cobresal, Gustavo Quinteros tendrá tres sensibles bajas, luego de las lesiones de Felipe Campos y César Fuentes por lesión y Maxi Falcón por suspensión. Eso, sin contar que Miiko Albornóz aún está poniéndose a punto para poder debutar con la camiseta alba.

Pese a todos los contratiempos, Marcelo Barticciotto, uno de los máximos ídolos en la historia del Cacique, cree que los albos tienen jugadores suficientes para afrontar los desafíos del campeonato, y así lo dejó en claro en ESPN Chile:

"Yo creo que Colo Colo tiene más plantel que la U. Por nombres lo tiene”, lanzó Barti.

Las palabras del campeón de América causaron extrañeza en Patricio Yáñez, quien replicó con un fuerte cuestionamiento: “me vas a decir que Parraguez o Morales son más que Larrivey”.

Barticciotto no se quedó callado y defendió su postura ante el panel conformado además por Fernando Solabarrieta, Felipe Bianchi y Waldemar Méndez.

“Eso no tiene nada vez que, me estás comparando un solo puesto y estamos hablando de plantel. La U tuvo que poner un chico de divisiones inferiores para ser extremo, no tiene por fuera”, comentó Barti.

Barti se la jugó por los albos en el panel del ESPN.

El ídolo del pueblo albo no se quedó allí, y se la jugó por su querido Cacique para la temporada 2021:

“Ahora, ninguno de los dos está muy bien. Ustedes dicen que la U está para ser campeón, pero Colo Colo no. Vamos a ver a fin de año, apostemos”, cerró.

Colo Colo deberá viajar hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal este sábado 3 de abril a las 20:30 horas, en un duelo válido por la segunda fecha del Torneo Nacional 2021.

Colo Colo deberá viajar hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal este sábado 3 de abril a las 20:30 horas, en un duelo válido por la segunda fecha del Torneo Nacional 2021.