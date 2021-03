El emotivo momento de Marcelo Pablo con Bruno Barticciotto al aire: "Sé lo que luchaste para llegar a este momento"

Marcelo Barticciotto es de esos nombres que jamás se olvidarán en el fútbol chileno por una trayectoria impecable y llena de éxitos. El peso de su apellido recae sobre su hijo, Bruno, quien hizo su primera presentación este fin de semana en la primera jornada marcando un gol y dando una asistencia para Palestino en la derrota 4-2 ante Deportes Antofagasta.

El delantero árabe concedió una entrevista con Radio Cooperativa, donde su padre es parte del panel, y quien tuvo sentidas palabras luego de las preguntas hechas por sus compañeros. "Sabes lo orgulloso que me siento y sé lo que luchaste por llegar a este momento, lo que estás sintiendo y cómo te mentalizaste. Así que tranquilo, paso a paso, todo a su momento llega. Te mando un beso enorme, te amo con mi corazón", afirmó.

El jugador de Palestino quiso ponerle un poco de gracia al momento y le sugirió que le hiciera una pregunta como todos sus colegas en la radio, pero su papá no pudo ante la emoción y fue allí que le sugirieron que contaran la conversación que tuvieron luego del compromiso de este domingo.

"Lo felicité, la verdad es que estábamos tristes por el resultado pero estoy agradecido de Palestino de haberle dado la oportunidad. Le dije que estaba orgulloso de él y no sabe cómo grité el gol acá en el edificio, pensarían que estaba loco", añadió Marcelo Pablo durante la conversación.

Bruno, contó, del apoyo que significó el ídolo de Colo Colo en su formación. "Al comienzo era bastante gritón, se escuchaba en toda la cancha. Él era súper exigente, no me gustaba que me dijera que jugaba mal porque yo lo sabía pero al pasar los años se fue calmando", dijo Barticciotto hijo.