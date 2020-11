"¡No tengo Twitter!": Fernando Solabarrieta se convierte en sticker de Whatsapp tras épica discusión con Luka Tudor y Waldemar Méndez

Hay algo que no se perdonan algunos y es la llegada de Jorge Sampaoli a la selección chilena, tras negociar con Sergio Jadue a escondidas de Claudio Borghi. Ni los triunfos posteriores del casildense avalaron la movida bajo cuerdas.

Pero el tema sigue sacando roncha. Y lo demostró Fernando Solabarrieta, al defender al entrenador argentino frente a Waldemar Méndez y Luka Tudor, en el panel del programa ESPN Radio Chile posterior a la derrota de La Roja en Venezuela.

La trifulca pasó a color castaño oscuro y Solabarrieta perdió los estribos, gritoneó a sus interlocutores y dejó una imagen y una frase para la posteridad. Con el celular en la mano, les gritó "¡no tengo Twitter!" a sus contendientes.

Pero vamos al acercamiento electrónico. El explosivo diálogo se escenificó así.

Waldemar Méndez: Si lo quieres aceptar (lo de Sampaoli), está bien. Pero eso para mí es inaceptable.

Fernando Solabarrieta: Pregúntale a la gente

Luka Tudor: A la gente le tiras dos puntos y se tiran de cabeza

FS: De paso les quiero decir algo, (la gente) es para quien nosotros trabajamos.

LT: ¡Y qué importa! Tú estás ahí con el Twitter.

Fernando Solabarrieta vivió un acalorado momento en ESPN Radio

FS: ¡No tengo Twitter, no tengo Twitter!

LT: Yo no tengo que depender de lo que diga la gente. Yo hablo desde lo que yo siento, no de lo que diga la gente. La gente no jugó fútbol profesional.

WM: En vos influye mucho lo que dice la gente, a tal punto que dices 'ganemos a costa de cualquier cosa'. Me parece que estás equivocado.

FS: ¿Sabes por qué le tengo respeto a la gente?

WM: Yo también, pero no valido que se gane a costa de cualquier cosa.

Waldemar Méndez criticó la forma en que Sampaoli llegó a la selección chilena

FS: Problema de los jugadores, lo verán los jugadores.

WM: (Problema) De Sampaoli también.

FS: ¿Sabes por qué le tengo respeto a la gente? Porque yo pago dividendos y el colegio de mis hijos porque la gente nos ve. Si no nos ve nadie, no cobro sueldo, papá. Y ustedes los jugadores debieran entender de una vez por todas que el público es el que paga sus sueldos. Y si ustedes no lo entienden, y se pasan por cierta parte lo que opina la gente, entonces no van a entender nunca que el fútbol profesional funciona con la gente.

Luka Tudor le echó bencina al fuego cuando le dijo a Solabarrieta que andaba pendiente de las redes sociales

FS: (Aplaudiendo) Bien, candidato a alcalde, a concejal y a presidente.

La imagen se viralizó con fuerza durante este miércoles y rápidamente se convirtió en uno de los stickers de Whatsapp más compartidos. Broche de oro para una jornada fatídica para todo el fútbol chileno.