Arturo Vidal hace soñar a los albos: “Si Colo Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar altiro”

El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo debe ser uno de los deseos más grandes de la fanaticada alba. El King optó por hacer una escala en Brasil antes de volver a Chile para ganar con el Flamengo nada más ni nada menos que la Copa Libertadores del 2022, torneo que en algún momento espera pelear con el Cacique.

Así lo dejó en claro en su última transmisión en su canal de Twitch, donde medio en broma y medio en serio afirmó que volvería al club que lo vio nacer si lo que quieren es pelear por el torneo de clubes más importante del continente.

“Todo puede pasar, si Colo Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar altiro y nos vamos”, afirmó el bicampeón de América, encendiendo la ilusión de los hinchas del popular.

Estas palabras se sumaron a las que dijo en su mismo canal tocándole la oreja a la U, donde señaló que “¡Los chunchos, los chunchos! No... Igual saludo a los chunchos, pero bueno. Están malos sí. Puta que están malos los chunchos, ya no debería ser ni clásico (ríe). No, mentira. Saludos, saludos a todos”.

Cabe recordar que el propio Vidal señaló en el pasado que volvería a Colo Colo antes de tiempo si se le presenta un “proyecto serio” para competir a nivel internacional. “Todo jugador que sale de Colo Colo le gustaría volver, pero no depende de mí. Creo que si vuelvo no va a ser porque quiera volver, sino porque hay partes que se tienen que conversar para lograr algo importante, no para venir a retirarme”, señaló el Rey.

El libro de pases de la ANFP se cerrará el miércoles 8 de febrero, por lo que si en el Monumental hacen el intento de traerse de regreso a Arturo Vidal deben comenzar desde ya a hacer la gestiones. ¿Ven en el corto plazo de vuelta al King en el Cacique?